Embraer entregará seis aeronaves comerciais E175 para a SkyWest até o fim do ano - Embraer/Divulgação

Embraer entregará seis aeronaves comerciais E175 para a SkyWest até o fim do anoEmbraer/Divulgação

Publicado 10/10/2022 11:43

Rio - Com financiamento de R$ 670 milhões aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Embraer anunciou nesta segunda-feira, 10, a exportação de seis jatos comerciais E175 para a empresa americana SkyWest Airlines, maior companhia de transporte aéreo regional do mundo. As aeronaves serão entregues ainda este ano.



Como parte do acordo celebrado, a SkyWest assume o compromisso de pagar o BNDES em dólares.

Após apoiar a segunda operação de exportação da Embraer para SkyWest, o BNDES aposta na consolidação no mercado considerado estratégico no setor de tecnologia, inovação, capacitação de mão de obra, além do lucro em dólar. Em dezembro de 2020, as empresas fecharam outra transação avaliada em R$ 400 milhões.

"Esta foi a segunda operação do BNDES para apoio a exportações da Embraer para SkyWest a contar com estrutura de garantia inovadora por meio do seguro de crédito privado da Aircraft Non Payment Insurance (ANPI) fornecida pelo consórcio de seguradoras privadas denominado Aircraft Financing Insurance Consortium (AFIC). A primeira foi realizada em dezembro de 2020 no valor de cerca de R$ 400 milhões”, disse o BNDES.



O seguro prevê que, em caso de inadimplência por parte do devedor, as seguradoras honrem o serviço da dívida enquanto durar o default (predefinição). De acordo com a nota, o apoio do BNDES às exportações da Embraer foi iniciado em 1997 e possibilita condições de competitividade similares às de suas concorrentes internacionais, que também contam com financiamentos dos bancos de desenvolvimento e agências de crédito à exportação (Export Credit Agencies) dos seus respectivos países.