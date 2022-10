Um dos cursos gratuitos é o de designer de unhas - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 21/10/2022 14:59

O programa Desenvolve Mulher, de capacitação profissional gratuito para mães, chegou nesse último mês ao Cesarão, na Zona Oeste do Rio. O projeto, que conta com mais de 4 mil mulheres inscritas, tem cursos de estética, maquiagem e artesanato, e vem transformando a vida de jovens na Muzema, Jacarezinho, Maré, Rio das Pedras, Pavão, Pavãozinho e Cantagalo há seis meses.

A iniciativa, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do estado, é voltada para mulheres de 16 a 30 anos, chefes de família e moradoras de comunidades. O intuito é permitir a possibilidade da geração da própria renda, rompendo assim o ciclo da pobreza.

As aula são dadas de manhã, das 9h às 12h, e na parte da tarde, das 13h às 16h, para cerca de 40 alunas em cada sala. Os cursos mais procurados na Zona Oeste são os de penteados afro e maquiagem.

Para as alunas, as aulas são uma esperança de mudança, resgate da dignidade e oportunidade. A recém-aluna de estética e mãe de dois filhos, Elizabeth Oliveira, de 27 anos, conta como tem sido estar no Desenvolve Mulher. "Esperamos por um serviço como esse há muito tempo. Está sendo bem desafiador! Tenho dois filhos e trago um deles comigo. A expectativa é conseguir me profissionalizar e dar um futuro melhor para eles. Quando eu vi o cronograma do curso, o que mais me chamou atenção foi a estética facial, estou ansiosa pra aprender a limpeza de pele", disse.



O programa já está na fase final nas comunidades da Muzema e do Jacarezinho. Aproximadamente 800 alunas, nestas comunidades, estão prestes a receber o certificado de conclusão, em dezembro. Um dos pontos mais importantes do projeto é o acompanhamento das tutoras, que garante a permanência das alunas no curso, além da bolsa auxílio de R$ 300. O benefício é pago mediante comprovação de frequência mínima de 75% nas atividades educacionais propostas.

A tutora do Cesarão, Evelyn Araújo, exalta a importância da profissionalização como pertencimento e transformação individual destas mulheres. "Eu digo que as tranças estão além da sala de aula. A trança não é só moda, ela traz toda uma bagagem, uma história e uma cultura. É através das tranças que mostramos quem somos. É pertencimento, lugar de fala e representatividade", aponta.



Os cursos são divididos em três fases: introdução ao mercado de trabalho e autopercepção como uma possível empreendedora, capacitação com aulas práticas e empreendedorismo. Todas as alunas são monitoradas de perto pelas tutoras, que possuem um papel fundamental no acompanhamento do início ao fim do curso.



A subsecretária de Política para Mulheres, Aline Forasteiro, comentou os desafios de implementar ao todo 6 mil vagas no programa e agradeceu o empenho da equipe em atender as 4 mil mães já inscritas no programa. "Não se trata apenas de mais um projeto, estamos falando de expectativas, vidas e sonhos para mais de 6 mil mães que moram em comunidades. Sei dos desafios que temos para implantar um programa como este, que já atende a mais de 4 mil mulheres, e leva oportunidade a quem mais precisa. Agradeço a cada uma das tutoras, equipe e todos envolvidos por estarem transformando vidas por meio do empreendedorismo", destaca.



Confira os cursos gratuitos



As aulas disponíveis são de artesanato e manualidades, estética, maquiagem, designer de sobrancelha e extensão de cílios, tranças e penteados afro, designer de unhas, organizador de eventos, cuidador de idosos e pequenos e grandes reparos.