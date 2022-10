Na loja de Vila Isabel, em apenas 30 minutos, a prateleira de óleo precisou ser reposta por mais de 15 vezes - Divulgação

Na loja de Vila Isabel, em apenas 30 minutos, a prateleira de óleo precisou ser reposta por mais de 15 vezesDivulgação

Publicado 21/10/2022 17:31

Rio - Com duração de 45 dias, o Aniversário Guanabara teve início nesta quinta-feira, 20. Com a inflação de alimentos e bebidas acumulada em 7,17% no período de 12 meses até setembro, milhares de consumidores deram o pontapé à procura de promoções. Somente nas três primeiras horas já haviam passado pelos caixas mais de 40 mil clientes.

Na loja de Vila Isabel, em apenas 30 minutos, a prateleira de óleo precisou ser reposta por mais de 15 vezes. Até às 16h de quinta foram vendidos 49.800 pacotes de papel higiênico, 230 mil litros de óleo, 500 mil litros de leite, 30 toneladas de feijão preto e 40 de arroz. Cerca de 120 mil pessoas tinham passado pelo check out.



A rede, que conta com 26 unidades no Rio de Janeiro, pelo primeiro ano, adotou medidas para evitar os tradicionais "tumultos" que viraram memes nas redes sociais. A iniciativa busca atender aos diversos pedidos de clientes que desejam uma disputa pacífica, com preços justos e sem aglomeração.



O Guanabara reforçou o quadro de funcionários em quase 50% para intensificar a reposição dos produtos e proporcionar maior agilidade ao atendimento. A quantidade mercadorias anunciadas em promoção também aumentou no estoque. As ofertas vão mudar diariamente para oferecer um número maior de produtos com preços especiais.