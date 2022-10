Uber lança programa de vagas exclusiva para PCDs - DenPhotos/Shutterstock.com

Publicado 21/10/2022 19:35

A Uber abriu as inscrições para o primeiro Programa de Talentos exclusivo para pessoas com deficiência no Brasil. Serão 20 vagas remuneradas em tempo integral nos escritórios da empresa em São Paulo, com data de início das atividades em 2023. O prazo de inscrições ficará aberto até 16 de novembro.



Para participar do processo seletivo, os candidatos podem ter experiência em qualquer área. Não é necessário o conhecimento de inglês ou

Durante os dois primeiros meses de contrato, o funcionário fará parte de um processo de aprendizagem e treinamento da equipe do Uber. Nos outros dez meses, eles passarão por diferentes setores da empresa, como RH, Vendas, Operações, Finanças e Atendimento ao Cliente. Após o período de contrato, o participante será integrado à uma das áreas de funcionamento da empresa.

Aqueles selecionados pela empresa para participar do programa serão convidados a passar um dia realizando atividades com recrutadores e funcionários da empresa para se adaptar ao ambiente de trabalho do Uber.

Rodrigo Caetano, Head de Diversidade & Inclusão da Uber na América Latina diz que "aqui na Uber, um de nossos valores fundamentais é que 'mentes brilhantes não pensam igual'. Esse valor diz respeito ao nosso compromisso como empresa para construir times verdadeiramente diversos, promovendo igualdade de oportunidades para todas as pessoas."



As inscrições estarão abertas até o dia 16 de novembro pelo site da Uber. Lá, é possível encontrar os pré-requisitos para as vagas e outras informações sobre o processo seletivo da empresa.