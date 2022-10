Em agosto deste ano, foram criados 285.314 postos de trabalho - Divulgação

Publicado 26/10/2022 10:35

O mercado de trabalho formal brasileiro registrou um saldo positivo de 278.085 carteiras assinadas em setembro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 26, pelo Ministério do Trabalho.

O resultado veio abaixo do registrado em setembro do ano passado, quando foram abertas 330.177 mil vagas formais. No mês de agosto deste ano, foram criados 285.314 postos de trabalho, número com ajuste. O dado do mês passado decorreu de 1,926 milhão de admissões e 1,648 milhão de demissões.



O mercado financeiro já esperava um novo aumento do emprego no mês. O resultado veio acima da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, calculada em 261 mil, e dentro do intervalo de previsões de abertura líquida de 167 mil a 300 mil postos.



No acumulado de janeiro a setembro, o saldo do Caged já é positivo em 2,147 milhões de vagas. O número está abaixo dos nove primeiros meses do ano passado, quando houve criação líquida de 2,504 milhões de postos formais.