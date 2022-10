Primeira turma do curso de encanador predial se formou em 24 de outubro - Divulgação

Publicado 26/10/2022 16:21





A concessionária Águas do Rio, em parceria com a Faetec, está oferecendo 25 vagas em um curso gratuito para formação em Encanador Instalador Predial. As inscrições para a nova turma estão abertas de 27 de outubro a 01 de novembro, e os interessados devem morar no entorno da comunidade do Jacarezinho e se inscrever através do site www.faetec.rj.gov.br A iniciativa visa promover a empregabilidade e o desenvolvimento social nas comunidades onde a concessionária atua. A gerente de RH da Águas do Rio, Ana Paula Furtado, acredita que os futuros profissionais vão preencher uma demanda que está crescendo com a ampliação e melhoria dos sistemas de fornecimento de água tratada, realizada pela Águas do Rio.

“Quando falamos em geração de empregos, compreendemos que além dos criados diretamente pela Águas do Rio há muitos indiretos. Ao oferecermos este curso gratuito com a Faetec, estamos contribuindo para a formação de novos profissionais. O objetivo aqui é criar oportunidades dando condições deles fazerem frente com qualquer profissional no mercado”, disse Ana Furtado.



Além de contribuir com todos os equipamentos necessários para a formação, a concessionária oferece vale-transporte de ida e volta para o curso, assim como vale-refeição por dia de atividades.

As aulas serão realizadas por 10 semanas, durante quatro dias da semana, no horário das 7h às 12h. O Encanador Instalador Predial é o especialista responsável por ligar a rede de água formal aos diferentes tipos de imóveis. Vale destacar que a participação no curso não caracteriza nenhum tipo de vínculo empregatício com a concessionária.



Durante a entrega dos diplomas, aos alunos da primeira turma, o discurso de Luiz Fernando dos Santos Chagas, de 52 anos, emocionou colegas e professores. “Moro no Jacarezinho, vivia na rua sem nenhuma autoestima e hoje saio da Faetec formado com meu primeiro diploma. Para mim é muito importante. Abracei uma oportunidade e saio daqui muito alegre. Estou desempregado e já quero me inscrever em outros cursos e logo encontrar um emprego”, contou Luiz, sem segurar as lágrimas.

Assim como Luiz Fernando, outros 19 alunos finalizaram o curso com a expectativa de futuras oportunidades de contratação. Entre eles, Ana Carolina Bigi, de 35 anos, e Pamela de Paula, de 19, as únicas mulheres a participarem do curso.



“Hoje é o dia mais gratificante, onde começo um novo ciclo para buscar oportunidades de recolocação no mercado. Quando se está comprometido não existe essa de ser função de homem ou de mulher. Você vai lá e resolve o problema”, contou Pamela. Ana Carolina também destacou sua experiência: “Você prova que a profissão não é só para homens, quando você está disposta a aprender e conclui um curso que tem 90% da turma formada por homens. Todos foram respeitosos, solidários e atenciosos”.



Agora os alunos são especialistas capacitados para fazer a ligação das instalações hidráulicas internas do imóvel ao hidrômetro. Essa ligação é de responsabilidade do cliente para o acesso ao abastecimento público. Para alguns formandos, a preparação é mais que um simples curso profissionalizante, é restaurar a esperança em uma vida melhor.



O curso de Formação Inicial e Continuada para Encanador Instalador Predial foi escolhido por estar diretamente relacionado ao trabalho da Águas do Rio no avanço do saneamento básico fluminense, especialmente em áreas onde o fornecimento formal de água ainda é precário.



A diretora Jurídica da Águas do Rio, Tatiana Carius, destacou que a concessionária está preocupada em expandir as oportunidades para pessoas de comunidades. “A empresa se preocupa com o social e não fazemos distinção entre as pessoas. Não temos salas e paredes. O presidente e diretores se sentam ao lado de qualquer funcionário. Queremos expandir as oportunidades de trabalho e fico feliz em ver mulheres nessa turma disputando esse mercado”, disse Tatiana.