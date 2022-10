Rede de supermercados abre 19 vagas em Niterói - Reprodução

Publicado 25/10/2022 17:24

A rede de supermercados Supermarket abriu 19 vagas na loja localizada no Barreto, em Niterói. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail - vagas.mercado10@gmail.com -, informando no assunto a função e o bairro onde moram. As inscrições irão até o dia 28 de outubro.