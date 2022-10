Além dos cursos gratuitos, as Naves do Conhecimento oferecem palestras e oficinas - Naves do Conhecimento/Divulgação

Publicado 26/10/2022 11:00

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), por meio das Naves do Conhecimento, está com inscrições abertas para 2 mil vagas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo. Palestras e oficinas também estão disponíveis na programação oferecida para o mês de novembro. As atividades serão realizadas no formato presencial e visam preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho em um setor que cresce dia a dia.

Atualmente vivemos uma cultura estabelecida pela tecnologia, que se tornou uma ferramenta crucial para que as pessoas possam suprir suas necessidades seja no âmbito pessoal quanto profissional. As Naves do Conhecimento atuam como núcleos de capacitação e inclusão para a população e as atividades oferecidas são uma opção para quem pretende alavancar a carreira profissional.

Entre as áreas abrangidas pelas Naves estão: Informática Básica Sênior, Informática Kids, Informática para Concursos, Excel Ambiente Empresarial, Dashboard: Criando uma Apresentação de Dados, Descubra seu perfil para o Mercado de Trabalho, Game Design, Marketing Pessoal: Imagem e Carreira, Marketing Digital para Empreendedores, Design Gráfico: Criando Mensagens em Vídeos, Branding: Crie seu Primeiro Logotipo, Canva: o Design para seu Empreendimento, Técnicas de Microfonação, Mercado de Trabalho e Tecnologia: Computação em Nuvem, Desenvolvimento de Jogos, dentre outros.