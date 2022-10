McDonald’s abre mais de 450 vagas de atendente de restaurante no estado do Rio - Reprodução

McDonald’s abre mais de 450 vagas de atendente de restaurante no estado do Rio Reprodução

Publicado 26/10/2022 18:15 | Atualizado 26/10/2022 18:15

A rede de fast-food McDonald’s anunciou nesta quarta-feira, 26, a abertura de mais de 450 vagas de atendente de restaurante para o estado do Rio de Janeiro. O município concentra o maior número de oportunidades e os locais de trabalho são para Zona Sul e Zona Norte, como Tijuca, Cascadura, Cachambi, Del Castilho, Penha e Ilha do Governador. Na Região Serrana são 68 posições disponíveis nas regiões de Resende, Nova Friburgo e Petrópolis.



Com início previsto para a primeira quinzena de dezembro, as vagas estão disponíveis nos períodos diurno, noturno e madrugada e são destinadas para maiores de 18 anos. As oportunidades incluem também pessoas com deficiência (PcDs).



É preciso estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e não há exigência de experiência anterior, pois a rede oferece um programa de capacitação que contempla todas as posições de trabalho no restaurante. Os selecionados terão benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros.

Para participar do processo seletivo, os candidatos podem comparecer nas unidades abaixo:



Rio de Janeiro



- Av Princesa Izabel, 186 - Loja A/B, Copacabana – Quinta-feira, às 10h

- Rua Hilário de Gouveia, 74 - Lj.D, Copacabana – Quinta-feira, às 10h

- Av. Lauro Sodré, 445 Lj. 201 pte. B-41-A, Botafogo – Quinta-feira, às 10h

- Rua Mariz e Barros, nº 525, Tijuca – Terça-feira, às 14h

- Av. Maracanã, 987 Ljs. 3066/67/68, Tijuca – Terça-feira, às 14h

- Avenida Maxwell, 495, Andaraí - Terça-feira, às 10h

- Shopping Boulevard, loja 442/469/470, Vila Isabel – Terça-feira, às 14h

- Rua Dias da Cruz, 210 - Lojas C/D, Méier – Terça-feira, às 14h

- Rua Dias da Cruz, 74 Lj A, Méier – Terça-feira, às 14h

- Shopping Norte shopping, loja 2101 - Segunda e quarta-feira, às 10h

- Avenida Dom Helder Camara, 10076, Cascadura - Quarta e sexta-feira, às 14h

- Shopping Nova América, pav 1 loja 102 - Terça e sexta-feira, às 10h

- Av. Teixeira de Castro, 90 Box 10;11 e 12, Bonsucesso – Terça-feira, às 14h

- Trv. Da Brandura, 506 - Supl.Av.Braz de Pina, 1506, Penha – Terça-feira, às 14h

- Shopping Carioca, loja 1010- 1º Pav., Vicente Carvalho – Terça-feira, às 14h

- Av. Maestro Paulo Silva, 400 Lj.264/265/241, Ilha do Governador – Quinta-feira, às 10h



Outras cidades



Resende: Avenida Dr. Jefferson Geraldo Bruno, 2900, Paraíso - Quarta-feira, às 10h

Petrópolis: Rua do Imperador, 786, Centro – Quintas-feiras, às 11h

Petrópolis: Rua Treze de Maio, 135 loja 1, Centro – Quintas-feiras, às 11h

Nova Friburgo: Praça Presidente Getúlio Vargas, 139 lojas 134/138/152/207, Centro - Quintas, às 11h



A seleção seguirá aberta até completarem as vagas. Quem preferir, pode se inscrever pelo site

A seleção seguirá aberta até completarem as vagas. Quem preferir, pode se inscrever pelo site www.mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco