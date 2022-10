Sebrae Rio realiza evento gratuito sobre tendências do turismo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/10/2022 20:38

Rio - O Rio de Janeiro é um dos principais destinos turísticos. Nos últimos anos, o turismo foi um dos setores mais impactados pela pandemia. O estado conta com 64,5 mil pequenos negócios voltados para o setor e para promover as tendências de consumo e oportunidades de negócios, o Sebrae Rio realiza, nesta quarta-feira (26), a segunda edição do Check-in Turismo. O evento é totalmente gratuito e virtual, começando às 10h e encerrando às 19h. As inscrições podem ser feitas no link

"O empreendedor precisa encontrar as melhores estratégias que façam a diferença no seu negócio. Hoje, o cliente procura aproveitar ao máximo sua vida no pós-pandemia. A busca por novas experiências é o que move o turista. É preciso estar atento às mudanças. Elaboramos conteúdos que vão permitir que o empreendedor tenha insights para as suas empresas, além de encontrar soluções que possam ajudá-lo a criar roteiros", explica Marisa Cardoso, coordenadora de Turismo do Sebrae Rio.



Os empreendedores terão a oportunidade de conhecer o metaverso e como usá-lo nas plataformas digitais, onde será permitido troca de experiências, exposição de produtos, networking e negócios para que os pequenos negócios ganhem escala em novos mercados nacionais e internacionais.



O Check-in Turismo terá palestra master do empresário dinamarquês Peter Krosntrom, fundador do Future Lounge Institute for Futures Studies Latin America com o tema “O futuro para o setor de turismo”. Ao longo da programação, o Sebrae Rio estará atento ao chat para tirar dúvidas dos participantes. Os talks e painéis também vão abordar temas como: Turismo Criativo, Turismo de Compras e Negócios na Moda, os produtos do Agroturismo, Turismo Gastronômico, Turismo Comunitário e as oportunidades na Economia do Mar.