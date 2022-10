Instituição é a primeira do mundo a oferecer essa opção - Divulgação

Instituição é a primeira do mundo a oferecer essa opçãoDivulgação

Publicado 31/10/2022 10:07 | Atualizado 31/10/2022 10:08

Os clientes do Banco do Brasil vão poder fazer transferências via Pix de outras instituições financeiras para a conta do BB por meio do canal do banco no WhatsApp a partir desta segunda-feira, 31. A instituição é a primeira do mundo a oferecer essa opção, mantendo a dianteira em iniciativas relacionadas ao Open Finance — compartilhamento de informações dos clientes entre instituições financeiras.

Em agosto, o BB permitiu que os clientes fizessem toda a jornada de consentimento para o compartilhamento de dados no âmbito do Open Finance por meio do aplicativo de mensagens, algo também inédito no mundo. Além disso, foi o primeiro grande banco no Brasil a operar como iniciador de transações de pagamento e a oferecer aos clientes a transferência de recursos de outros bancos via Pix, sem sair do aplicativo BB.

A novidade, inclusive, só é possível devido ao iniciador de pagamentos, ferramenta da terceira fase do Open Finance que permite que as transações sejam realizadas sem precisar entrar no aplicativo do banco da onde os recursos vão sair. Isso vale para fechar compras em lojas online ou mesmo para fazer transferências de uma instituição financeira para outra, por exemplo. Por enquanto, contudo, o Banco Central só liberou transações com o Pix.

Para Fausto Ribeiro, presidente do BB, o iniciador de pagamentos do Open Finance vai transformar o jeito como as pessoas geram suas finanças e ampliar a disputa por ser o aplicativo de preferência do cliente. "Somos os primeiros a oferecer essa facilidade aos nossos clientes no WhatsApp, uma das ferramentas mais usadas no dia a dia pelos brasileiros."

Inicialmente, o cliente vai poder trazer recursos de uma conta que possui em outros bancos para o BB. A ideia é que aos poucos essa possibilidade de usar o saldo em outros bancos para realizar transferências ou pagamentos seja integrada a outras funcionalidades do assistente virtual, como o pagamento de parcelas e faturas, por exemplo.

Para iniciar a transferência, o cliente vai precisar digitar a seguinte frase no WhatsApp do BB: "trazer dinheiro de outro banco". Na sequência, o usuário vai escolher a instituição de onde quer trazer o saldo, sendo direcionado depois para o canal da instituição em questão para confirmar a transferência.

Segundo o BB, a lista já abrange mais de 90% dos bancos com os quais os clientes se relacionam, e será expandida gradualmente. Para utilizar essa funcionalidade, não é necessário que o cliente tenha consentido compartilhar dados de outras contas com o banco público.

Atualmente, cerca de 12 milhões de clientes do banco utilizam o WhatsApp para consultas e transações. Além disso, 1,2 milhão de clientes compartilham dados de outros bancos com o BB no âmbito do Open Finance.