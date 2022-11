Ibovespa tem alta após vitória de Lula; Petrobrás e BB fecham em queda - Pexels

Publicado 31/10/2022 19:11

Após o resultado das eleições presidenciais, o Ibovespa fechou o dia em alta. Em contrapartida, estatais como Banco do Brasil e Petrobras tiveram uma queda brusca em suas ações.



A futura formação dos ministérios do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) animou os investidores na bolsa brasileira. O Ibovespa subiu 1,31%, a 116.037,08 pontos, e chegou a 112.113,34 pontos na mínima (-2,12%) e 116.763,47 pontos na máxima (+1,94%).

O resultado do dia de hoje mostra um acumulado de 5,45% e, no ano, de 10,70%. Foram registrados 47 bilhões de reais contra a média diária do mês, de 33,7 bilhões.

Já as ações da Petrobras caíram em 8% após a redução do preço-alvo dos índices. As ações do Banco do Brasil também tiveram fortes quedas, chegando perto de 5%.

Para a empresa brasileira de combustíveis, a alteração nos preços dos últimos meses impactam a decisão do mercado, e para o banco o receio sobre novas políticas públicas podem ser desfavorável à instituição financeira.

O resultado mostra um cenário do mercado de investimentos ainda dividido sobre a vitória do ex-presidente. Para Samuel Torres, Consultor Financeiro da fintech Onze, o mandato de Lula tem impactos relevantes nos investimentos. O foco está no ponto de vista fiscal, em como manter o Auxílio Brasil em R$ 600, reajustar o salário mínimo acima da inflação e isentar o Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais.



"Para cumpri-las, Lula terá que revogar o 'teto dos gastos'. Se isso de fato ocorrer e não for criada uma nova âncora fiscal que restrinja os gastos do governo, a principal consequência pode ser um nível de inflação mais alto nos próximos anos e, consequentemente, taxas de juros mais altas", afirmou Torres.



O analista ressalta que o cenário favorece os investimentos em renda fixa e tende a prejudicar a renda variável, principalmente se as medidas do novo governo não fizerem o país retomar uma maior taxa de crescimento. Já em relação ao câmbio, com uma inflação mais alta, a tendência nesse cenário é o real se desvalorizar em relação ao dólar.



"Contudo, é importante entender que para implementar tais políticas, Lula depende de aprovação no Congresso, o que tende a ser bastante complicado em decorrência da composição do Legislativo após as eleições de 2022", finaliza Torres.