Publicado 31/10/2022 15:38

Rio - O Pix foi lançado há dois anos e já virou o principal meio de pagamento entre os pequenos negócios. No Estado do Rio de Janeiro, 40% dos consumidores utilizam essa forma de pagamento nesses estabelecimentos. Já o cartão de crédito aparece em segundo, com 26%; dinheiro (13%); cartão de débito (6%); e outra forma de pagamento (14%). É o que aponta pesquisa do Sebrae, que contou com a participação de 336 empresas fluminenses.

"Os empreendedores precisam estar antenados às novas tendências. Hoje, 75% dos empreendedores fluminenses vendem por meio de redes sociais, aplicativos ou internet. A transformação digital foi a grande aliada para agilizar a gestão das empresas e aproximação com seu público-alvo, tendo por desafio, neste ano, manter a boa qualidade no atendimento e uso de ferramentas adequadas. O consumidor está mais seletivo e criterioso em suas decisões, privilegiando um ambiente que favoreça a praticidade para tomada de decisão mais rápida sem gerar muito stress (seja em supermercados, consultórios, instituições financeiras; etc)”, complementa Raquel Abrantes, gerente de Inovação e Soluções do Sebrae Rio.

Pensando em ofertar uma melhor experiência, 46% das empresas do estado fizeram algum tipo de investimento nos últimos três meses. Os principais investimentos foram: máquinas e equipamentos (28%), instalações (23%), equipamentos de informática (17%), software de informática (15%), ampliação de espaço físico (15%), treinamento dos sócios (13%), veículos (7%) e treinamento de empregados (5%).

"O empresariado passou a entender que o investimento em pessoal, programas e equipamentos pode virar um diferencial para o seu negócio. Por vários motivos, 54% das empresas do Rio optaram por não realizar novos investimentos em seus negócios. Esse planejamento é fundamental para quem empreende", pontua Raquel.