Sortuda aposta simples realizada em São Paulo é ganhadora do prêmio de R$ 131 milhões da Mega-SenaAntonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 30/10/2022 10:37

São Paulo - Uma aposta simples no valor de R$ 4,50 feita em São Paulo acertou as seis dezenas do concurso 2.534 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado, 29, no Espaço da Sorte, em São Paulo, faturou o prêmio acumulado de R$ 131.566.946,59. Os números sorteados foram: 28 - 36 - 39 - 44 - 56 - 60.

A Quina teve 176 acertadores que levaram para casa R$ 53.823,63. A quadra premiou 12.797 apostas, cada uma com R$ 1.057,49. O sorteio 2.535, que será realizado na quinta-feira, 3, em São Paulo, tem o prêmio estimado em R$ 43 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.