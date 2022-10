O prédio do Cap-Uerj na Rua Barão de Itapagipe, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/10/2022 09:39 | Atualizado 29/10/2022 09:41

Rio - O Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CAp-Uerj) voltou a abrir inscrições, nesta quinta-feira (27), para vagas no ensino fundamental e médio do ano letivo de 2023. De acordo com a instituição, são 140 vagas, para o 1°, 3°, 5°, 6°, 8° e 9° anos, além do 1° do ensino médio. A inscrição deve ser feita pelo responsável até o dia 9, no site do cap

Após dois anos de restrições impostas pela pandemia, a seleção volta a ser feita em duas etapas, com prova de nivelamento e sorteio público para 6°, 8° e 9° anos do fundamental e 1° ano do ensino médio. Os candidatos podem se preparar consultando as provas anteriores disponíveis no site. Já para as primeiras séries do ensino fundamental, haverá apenas sorteio.

O Cap da UERJ mudou de endereço em março deste ano. A unidade passou a funcionar na Rua Barão de Itapagipe, no Rio Comprido. Segundo a direção da instituição, o local tem cerca de 7 mil metros quadrados e oferece a estrutura necessária para o ensino. São mais de 40 salas de aula, 4 quadras poliesportivas, salas especiais para artes, música, teatro, fotografia e design, laboratórios de ciências da natureza, biblioteca, auditório e refeitório.



Para o diretor do CAp-Uerj, Thiago Corrêa, a procura por vagas deve crescer nessa nova abertura de vagas. "O sorteio é uma ferramenta adicional para garantir uma maior democratização do acesso ao Instituto. E com o retorno ao presencial e a nova sede mais bem localizada, esperamos um aumento significativo no número de inscritos”, explica.



Sistema de cotas



A escola esclarece ainda que os candidatos com renda per capita mensal familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.818,00 podem concorrer às vagas do sistema de cotas. Os percentuais são divididos entre três grupos: negros, pardos e índios; estudantes da rede pública; e pessoas com deficiência. Filhos de professores e técnicos da Uerj também tem vagas reservadas no 1º, 6º e 9º anos.