Próximo sorteio da Mega-Sena está com o prêmio acumulado em R$ 65 milhões - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 06/11/2022 11:50

São Paulo - Sem vencedor, o concurso 2.536 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 5, no Espaço da Sorte, em São Paulo, acumulou e deve pagar um prêmio estimado em R$ 65 milhões para quem os seis números no sorteio da próxima quarta-feira, 9.

As dezenas do concurso de sábado foram 09, 22, 27, 30, 33 e 45. Acertaram a quina 163 apostadores, que receberão R$ 28.773,28, cada. A quadra teve 10.787 ganhadores, e o prêmio para cada um será de R$ 621,12.

Apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.