Prefeitura terá horário especial nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 07/11/2022 10:09 | Atualizado 07/11/2022 10:20

A Prefeitura do Rio estabeleceu o expediente dos órgãos e entidades da administração pública municipal durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. A publicação foi feita no Diário Oficial desta segunda-feira, 7.

No dia 24 de novembro, quando o Brasil enfrenta a Sérvia, o expediente dos servidores terá início às 8h e se encerra ao meio-dia.

Já no dia 28 de novembro, quando o jogo é contra a Suíça, o horário é de 8h às 11h.

No dia 2 de dezembro, data do jogo com Camarões, o expediente será de 8h às meio-dia.

De acordo com o decreto do prefeito Eduardo Paes, ficam excluídos do cronograma os serviços essenciais, que não podem parar. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) editará a resolução, regulamentando o expediente nas Unidades de Saúde Básicas da Rede Pública Municipal.