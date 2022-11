Preços nos postos de gasolina aumentam pela quarta semana consecutiva - Divulgação/Philippe Lima

Preços nos postos de gasolina aumentam pela quarta semana consecutivaDivulgação/Philippe Lima

Publicado 07/11/2022 21:21

Segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o valor médio do litro da gasolina registrou alta pela quarta semana consecutiva. Os dados mostram que o preço passou de R$ 4,91 para R$ 4,98, combinando em uma alta de 1,41% de diferença entre outubro e novembro.



O preço máximo registrado pelo ANP foi no estado de São Paulo, chegando a casa dos R$ 6,99. Já o menor valor foi registrado na Paraíba, chegando à R$ 4,79.

A pesquisa também mostrou que o preço do diesel registrou um aumento na última semana. De acordo com a agência, o preço médio do combustível passou de R$ 6,56 para R$ 6,58 por litro.

A defasagem nos preços da gasolina no mês de outubro assustava investidores, que estavam incertos sobre o setor de combustíveis após os cortes no impostos na categoria.



De acordo com a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom), na segunda-feira passada (31) a defasagem da gasolina em relação ao Preço de Paridade de Importação (PPI) era de 16%.