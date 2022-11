A indústria de alimentos teve os piores resultados em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pará e Minas Gerais - Tânia Rêgo/Agência Brasil

A indústria de alimentos teve os piores resultados em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pará e Minas GeraisTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 08/11/2022 12:37

A inflação de alimentos e o mercado de trabalho ainda difícil, com geração de empregos de baixa qualidade, prejudicaram o desempenho da produção industrial em setembro, segundo Bernardo Almeida, analista da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A produção industrial caiu em 12 dos 15 locais investigados na passagem de agosto para setembro, sendo que em oito deles o setor de alimentos esteve entre as principais influências negativas, com destaque para os resultados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pará e Minas Gerais.

"A inflação está impactando mais os produtos alimentícios, principalmente os da cesta básica. Isso afeta a cadeia produtiva Observamos, ainda, que o desemprego está caindo, porém a informalidade tem aumentado e o rendimento médio continua baixo. Assim, menos alimentos foram produzidos, já que as famílias estão deixando de consumi-los, visto a perda de poder aquisitivo causada pela inflação, e isso pode explicar a queda do setor", esclarece Almeida, em nota oficial.

Pelo lado da oferta, a pressão negativa do desabastecimento de insumos e do encarecimento das matérias-primas persiste, porém de forma mais "suave", disse Almeida.

"Esses fatores, além das incertezas em relação à conjuntura macroeconômica do Brasil, afetam as tomadas de decisões dos produtores e dos consumidores, reduzindo o seu consumo para reter um pouco o poder aquisitivo", completou o pesquisador do IBGE.

Na média global, a indústria nacional caiu 0,7% em setembro ante agosto. Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve uma queda de 3,3%, principal impacto negativo no total nacional. Em setembro, a indústria paulista operava em patamar 23,9% abaixo do pico alcançado em março de 2011.

"A inflação afeta diretamente os alimentos da cesta básica das famílias, e justamente impacta diretamente o poder aquisitivo das famílias. Com a inflação retirando poder aquisitivo, as famílias vão reduzir, vão diminuir o consumo de determinado alimentos, priorizando outros", confirmou Almeida, em entrevista a jornalistas. "Por isso a gente observa nesse mês de setembro o setor de alimentos com impacto negativo obre a indústria."