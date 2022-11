Bruno Serra destacou a retomada do emprego no país - Banco Central/Divulgação

Publicado 08/11/2022 14:28

São Paulo - O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Bruno Serra, classificou como "espetacular" a queda recente do desemprego no Brasil ao participar, em São Paulo, de evento promovido pela Moody's. Ele ponderou, contudo, que, a despeito da expressiva redução, ainda não se vê um processo de aumento real dos salários no Brasil.

Serra disse ainda que a reforma trabalhista trouxe efeitos importantes para a redução da taxa natural de desemprego. Outro ponto destacado pelo diretor do BC foi a redução do setor público na composição do PIB e aumento da participação do setor privado.

"De 2016 para cá, reduziu a participação do setor público no PIB e a participação do setor privado voltou a crescer, o que aumenta a produtividade da economia" comemorou Serra.