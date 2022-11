Lojas já oferecem roupas alusivas à Copa - Marcos Porto/Agencia O Dia

Lojas já oferecem roupas alusivas à CopaMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 09/11/2022 12:19

Sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), feita entre 10 e 13 de outubro com 1.162 consumidores, mostra que 34,4% dos entrevistados pretendem comprar algum produto relativo à Copa do Mundo do Catar. Outros 3,9% ainda não sabem se vão comprar, enquanto 61,7% disseram que não. Os gastos médios por consumidor, um total de 2,7 milhões de pessoas, devem ser de R$ 158 e a movimentação financeira no estado em torno dos R$ 422 milhões.

Os produtos mais procurados, segundo a pesquisa do IFec RJ, são as roupas alusivas à Copa do Mundo ou ao Brasil (57,8%), seguidas da camisa oficial da seleção brasileira (29,3%) e bandeiras do Brasil (10,3%). Do total dos entrevistados, 46,8% dos consumidores informaram que pretendem fazer suas compras em lojas físicas. As lojas virtuais/on-line devem ser procuradas por 45,3%. Comprarão em ambos, lojas físicas e virtuais, 5,5%. Disseram ainda não saber onde vão comprar, 2,5%.

A maioria (69,9%) disse que pretende assistir aos jogos da Copa do Mundo em casa. Os bares e restaurantes (24,8%) são a segunda opção dos torcedores. Há também quem declarou que assistirá aos jogos na casa de amigos ou parentes (19,8%).

O levantamento também quis saber se os consumidores vão aproveitar a competição no Catar para comprar alguma televisão. 94,1% disseram que não, enquanto 5% afirmaram que pretendem comprar. Ainda não sabem, 0,9%.