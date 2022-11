Crescimento foi influenciado pela queda nos preços dos alimentos - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 09/11/2022 14:02 | Atualizado 09/11/2022 14:04

O Consumo nos Lares Brasileiros acumula alta de 2,84% de janeiro a setembro deste ano. Na comparação com setembro de 2021, a alta é de 11,19%. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e foram divulgados nesta quarta-feira, 9.

O aumento do consumo foi influenciado pela queda nos preços dos alimentos, e o indicador fechou o mês em alta de 0,39% ante agosto. Os valores são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Para o ano de 2022, a Abras prevê crescimento acumulado de até 3,3%. "A tendência é um consumo mais consistente nos próximos meses, puxado principalmente pelo aumento do consumo de proteínas e outros itens que voltaram a fazer parte da cesta de abastecimento dos consumidores diante da deflação registrada nos últimos três meses", diz o vice-presidente Institucional da ABRAS, Marcio Milan.



Abrasmercado



A Cesta Abrasmercado, composta por 35 produtos de largo consumo que inclui alimentos, bebidas, produtos de limpeza e itens de higiene e beleza apresenta alta de 6,58% de preço em 12 meses.



De outubro para setembro, a variação foi negativa em 0,17%.