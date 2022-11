O jato E195-E2 é uma das apostas da Embraer para conquistar o mercado chinês - Sergio Fujiki/Embraer - divulgação

São Paulo - A Embraer informou nesta quinta-feira, 10, que o jato E190-E2 recebeu o Certificado de Tipo da Administração de Aviação Civil da China (Civil Aviation Administration of China - CAAC, na sigla em inglês), marcando uma nova fase para o programa E2 na China. "Espera-se que a certificação do jato E195-E2, maior aeronave comercial da Embraer, cujo processo já está em andamento, ocorra em breve", destaca a empresa em nota.

Para o presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer, a certificação do E190-E2 pela autoridade da China é uma ótima notícia para a Embraer. "A certificação abre caminho para significativas oportunidades de negócios para o E190-E2 na China — existem dados que revelam que um bilhão de pessoas que vivem em cidades menores da China nunca voaram", destaca na nota.

Segundo o executivo, o E190-E2 e o E195-E2, respectivamente, com capacidade para 114 e 146 passageiros, oferecem capacidade complementar às aeronaves chinesas ARJ21 e C919. "O E2 não apenas fornecerá o melhor desempenho operacional e a redução de emissões às companhias aéreas, mas também ajudará a acelerar a implantação do programa chinês "Essential Air Service" para conectar mais cidades menores", acrescentou Meijer.

A última projeção de mercado da Embraer estima que 1.445 novas aeronaves na categoria de até 150 assentos serão entregues na China até 2041, impulsionada pelo desenvolvimento econômico de longo prazo do país e pela tendência contínua do sistema de aviação civil chinês de evoluir de viagens ponto-a-ponto para uma malha aérea com conexões em grandes aeroportos (denominada hub-and-spoke).

"A certificação pela CAAC é um grande momento para o nosso jato, o E190-E2", comemorou Guo Qing, Vice-Presidente de Aviação Comercial da Embraer China. "Além de ter o tamanho correto e a melhor eficiência de combustível, o E190-E2 nasceu com capacidade de operação em altas temperaturas e grandes altitudes É a primeira aeronave na categoria a voar para alguns dos aeroportos mais altos do mundo no oeste da China, incluindo Lasha e Yushu.

O E190-E2 iniciou suas operações na Europa em 2018. Trata-se de um jato de corredor único com capacidade para até 114 assentos na configuração com dois assentos de cada lado do corredor.