Publicado 13/11/2022 05:00

A Copa do Mundo do Qatar começa no dia 20 e o comércio se prepara para o aumento nas vendas de TV's e smart TV's. Como todo brasileiro é apaixonado por futebol, as lojas buscam este ano conciliar as promoções da Black Friday com descontos ainda maiores nos televisores. Para ajudar o consumidor, O DIA fez uma pesquisa sobre os principais modelos, melhores preços e onde encontrá-los.

Se o consumidor busca uma televisão mais barata, a TV Philco 24" LED está entre os modelos com uma boa relação custo/benefício. Possui uma tela pequena; entrada para leitura/gravação de arquivos digitais; equalizador de som; função futebol. Não possui tecnologia smart.

Para quem busca mais recursos tecnológicos, a Smart TV Roku LED 32" chegou para inovar o conceito de aparelhos inteligentes. Possui teclado virtual; audição privada; transmissão de músicas e fotos; resolução HD; e, com o app Roku Mobile, é possível controlar a TV através do seu Smartphone.

A Smart TV Samsung Led Crystal UHD 4K 55" é para quem gosta de se sentir no cinema. A Crystal UHD é a tela mais fina da categoria. Além disso, tem visual livre de cabos e possui conexão Bluetooth. Nas Lojas Americanas , o modelo sai a R$ 2.879,10. Na Fast Shop , o preço salta para R$ 3.032,10. O site Submarino , tem o menor preço: R$ 2.719,15. Nas Casas Bahia , o mesmo televisor sai a R$ 3.014,10.

Para o consumidor que procura uma tela maior, a opção é a Smart TV 4K QLED TCL 65". Ela tem design sem bordas, wifi, Google Assistant, Bluetooth, comando de voz à distância, três entradas HDMI e outras duas USB.

Quem busca investir e não pensa só nos jogos da Copa, a Smart TV 8K TCL QLED 75" é a televisão certa. Com resolução em 8K e design sem bordas, ela oferece câmera integrada, Google Assistant, Google TV, quatro entradas HDMI e uma USB. A TCL QLED 75" é vendida na Fast Shop sai por R$ 17.299.

Mas há aqueles que auerem sentir a experiência de estar dentro de campo. Para eles, o modelo indicado é a Smart Tv LED 82" 4K Samsung. O modelo é quase uma tela de cinema. Possui bordas imperceptíveis o permite que imersão no conteúdo assistido. Ela oferece tecnologia HDR — sensação de profundidade nas imagens — e visual livre de cabos.



No Submarino , a Samart Tv LED 82" 4K Samsung é vendida à R$ 9.899,99 — mesmo valor cobrado pelas Lojas Americanas . As Casas Bahia têm o menor o preço: R$ 8.970. Já na Fast Shop , a mesma televisão é vendida por R$ 9.404,05.

