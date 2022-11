Oito empresas foram notificadas - Divulgação

Oito empresas foram notificadasDivulgação

Publicado 14/11/2022 12:24 | Atualizado 14/11/2022 12:48

O Procon-RJ notificou, nesta segunda-feira, 14, oito empresas que apresentaram irregularidades nos seus sites, em ofertas do tipo "pré Black Friday", como publicidade enganosa e ausência de informações claras e corretas.



Os agentes fiscalizaram mais de cinquenta sites que já indicavam descontos promocionais típicos da data, dentre eles, estavam sites de eletrodomésticos, eletrônicos, vestuário, clínicas de estética, empresas de turismo, joalherias, farmácias, lojas de brinquedos, dentre outros.



Alguns dos problemas encontrados foram a mudança de valor ao finalizar a compra; ausência de informações importantes para garantir a segurança do consumidor, como o endereço e CNPJ da empresa; ausência de preços ou maior destaque para o valor da parcela; e até mesmo, a aplicação de desconto inferior ao anunciado.



As empresas têm o prazo máximo de 48h para resolver as irregularidades. Caso não o façam, serão abertos processos administrativos e elas poderão ser multadas.