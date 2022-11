Estudo aponta que produtividade da agricultura ganhará impulso nos próximos anos - Wenderson Araujo/Trilux

Publicado 18/11/2022 18:20

A produção de grãos no Brasil deve crescer 36,8% nos próximos dez anos e atingir 370,5 milhões de toneladas na safra 2031/2032, aponta o estudo Projeções do Agronegócio, Brasil 2021/22 a 2031/32, feito pela Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, pela Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e pelo Departamento de Estatística, da Universidade de Brasília (UnB). "Esse acréscimo corresponde a uma taxa de crescimento de 2,7% ao ano. Algodão, milho de segunda safra e soja devem continuar puxando o crescimento da produção de grãos", disse o Ministério.

Segundo o estudo, o mercado interno, as exportações e os ganhos de produtividade deverão ser os principais fatores de crescimento na próxima década. O estudo aponta uma tendência de crescimento com ganhos de produtividade, já que a área de grãos deve aumentar 17% entre 2021/22 e 2031/32, passando de 74,3 milhões de hectares em 2021/22 para 86,9 milhões de hectares em 2031/32, o que corresponde a um acréscimo anual de 1,6%.

Em nota, a pasta diz que as projeções referem-se aos 16 produtos pesquisados mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) — algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão, gergelim, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale. Conforme o estudo, a produção de carnes bovina, suína e de aves deverá passar de 28,4 milhões de toneladas em 2021/22 para 35 milhões de toneladas no final da próxima década, aumento de 23%. O avanço deve ser puxado pela carne de frango, cuja produção deve crescer 25,6%, carne suína, 29,1% e carne bovina, 14,9%.

A pasta projeta que as exportações de carne suína devem crescer 38,9% na próxima década, chegando a 1,5 milhão de toneladas. Carne bovina e de frango terão incremento de 34,1% e 26,2%, respectivamente. Nos grãos, a soja em grão deve ter embarques 48,9% maiores no período, chegando a 114,9 milhões de toneladas. "Algodão em pluma e celulose também devem ganhar espaço no mercado externo, com crescimento de 38,6% e 32,8% nas exportações", disse o Ministério.

Mato Grosso deve liderar a expansão da produção de milho na próxima década, segundo a pasta. A produção deve passar de 41,6 milhões de toneladas na safra 2021/2022, para 56,9 milhões em 2031/2032. Na soja, destacam-se como líderes de expansão da produção os estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia e Mato Grosso do Sul. "Na região formada pelos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, conhecida como Matopiba, a produção de grãos deverá passar de 31,8 milhões em 2021/2022 para 40,2 milhões de toneladas nos próximos 10 anos, em uma área plantada de, 10,3 milhões de hectares em 2031/32."