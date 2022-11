A feira oferecerá 80 vagas de estágio em diversas áreas - Divulgação

A feira oferecerá 80 vagas de estágio em diversas áreasDivulgação

Publicado 18/11/2022 17:03

Nada melhor do que iniciar um novo ano com novas oportunidades no mercado de trabalho. É com esse intuito que o Grau Técnico Rio de Janeiro promoverá na terça-feira, 22, a Feira de Empregabilidade, com mais de 80 vagas de empregos e estágios. A ação é aberta ao público e acontece das 9h às 14h, na unidade do Centro, localizada na Avenida Marechal Floriano, 150.



Além da entrega de portfólios profissionais impressos e currículos, os interessados terão uma programação diversa ao longo do dia. Oficinas de elaboração de currículos, aferição de pressão, teste de glicemia, e isenção para 2ª via do RG e certidão de nascimento são alguns dos serviços gratuitos ofertados na ação.



“Comprendemos a necessidade social de promover ações como esta. O foco da ação é dar oportunidades ao público carioca na inserção ou recolocação dentro do mercado de trabalho, além de oferecer vários serviços essenciais gratuitos”, explicou o gestor da unidade, Luciano Monteiro.



Nesta edição, a Feira de Empregabilidade tem apoio de cinco empresas participantes, além do Sine-RJ, NuBe, Super Estágio, Mudes, Isbet, Capacitare , Vencer RH , Adepe e CCIAA.

Serviço

Feira de Empregabilidade Rio de Janeiro/Centro



Data: 22 de novembro, terça-feira, das 9h às 14h



Local: Avenida Marechal Floriano, 150, Centro