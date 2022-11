A bolsa para os médicos residentes selecionados será no valor mensal de R$ 4.106,09 - Internet/Reprodução

Publicado 17/11/2022 13:34

Estão abertas as inscrições para os programas de Residência Médica do ano de 2023 da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Para o próximo ano há oportunidades em diversas especialidades, sendo 282 destinadas às unidades hospitalares e 150 para Medicina de Família e Comunidade, com atuação em clínicas da família e centros municipais da saúde da rede. As inscrições acontecem até as 23h59 desta sexta-feira, 18. O valor da taxa é de R$ 250.

A bolsa concedida será no valor mensal de R$ 4.106,09. As vagas para Medicina de Família e Comunidade, Medicina de Emergência e de Medicina Intensiva poderão ter um valor adicional. O tempo de duração dos programas de Residência Médica pode variar de um a três anos, dependendo da especialidade escolhida.

As vagas ofertadas para unidades hospitalares são para Anestesiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Coloproctologia, Medicina de Emergência, Medicina Intensiva, Neurocirurgia, Nefrologia, Obstetrícia e Ginecologia, Oftalmologia, Ortopedia/Traumatologia, Pediatria, Psiquiatria, Radiologia e Diagnóstico e Urologia. Os selecionados atuarão nos hospitais municipais Lourenço Jorge, Jesus, Barata Ribeiro, Miguel Couto, Salgado Filho, Souza Aguiar, Ronaldo Gazolla, Piedade, Francisco da Silva Telles; além do Instituto Municipal Philippe Pinel, a Policlínica de Botafogo e das maternidades Alexander Fleming, Fernando Magalhães e Carmela Dutra.