Concurso do INSS têm um milhão de inscritosReprodução/internet

Publicado 09/11/2022 18:56 | Atualizado 09/11/2022 19:11

Brasília - O concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registrou um milhão de inscritos para as 1 mil vagas de técnico do seguro social abertas em setembro deste ano. s inscrições para o concurso ficaram abertas entre 16 de setembro à 4 de outubro, com o período extendido após falhas no site para os participantes.

A projeção feita pelo governo Federal de 1,5 milhões de inscritos colocaria o concurso como um dos maiores da história do país. Contudo, o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) divulgou nesta quarta-feira (9) que foram 1.023.494 inscritos no processo seletivo. No último concurso do INSS, foram 1.043.807 inscritos para as 800 vagas.



Das mil vagas abertas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (90) e 20% a pessoas negras (202). O salário previsto para os contratados pode chegar a R$ 5.905,79, incluindo auxílio-alimentação e outros benefícios.



Os inscritos participarão, primeiramente, de uma prova de 120 questões que abrangem temas como língua portuguesa, informática, direito constitucional, ética no trabalho e outros. O resultado das avaliações objetivas deve ser divulgado no dia 22 de dezembro.



Após a avaliação, os participantes devem realizar o treinamento do programa. O curso de formação dura até 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno. O candidato matriculado receberá auxílio financeiro de até 50% do salário do cargo.

Confira as capitais para a etapa eliminatória do processo seletivo:



Belém (PA);

Belo Horizonte (MG);

Brasília (DF);

Florianópolis (SC);

Fortaleza (CE);

João Pessoa (PB);

Manaus (AM);

Rio de Janeiro (RJ);

São Paulo (SP).

As vagas são distribuídas em 97 diferentes Gerências Executivas em todos os estados do Brasil. Confira as distribuições por cidade:



Rio Branco (AC)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Macapá (AP)

Barreiras (BA)

Feira de Santana (BA)

Itabuna (BA)

Juazeiro (BA)

Salvador (BA)

Santo Antônio de Jesus (BA)

Vitória da Conquista (BA)

Fortaleza (CE)

Juazeiro do Norte (CE)

Sobral (CE)

Distrito Federal (DF)

Vitória (ES)

Anápolis (GO)

Goiânia (GO)

Imperatriz (MA)

São Luís (MA)

Barbacena (MG)

Belo Horizonte (MG)

Contagem (MG)

Diamantina (MG)

Divinópolis (MG)

Governador Valadares (MG)

Juiz de Fora (MG)

Montes Claros (MG)

Ouro Preto (MG)

Poços de Caldas (MG)

Teófilo Otoni (MG)

Uberaba (MG)

Uberlândia (MG)

Varginha (MG)

Campo Grande (MS)

Dourados (MS)

Cuiabá (MT)

Sinop (MT)

Belém (PA)

Marabá (PA)

Santarém (PA)

Campina Grande (PB)

João Pessoa (PB)

Caruaru (PE)

Garanhuns (PE)

Petrolina (PE)

Recife (PE)

Teresina (PI)

Cascavel (PR)

Curitiba (PR)

Londrina (PR)

Maringá (PR)

Ponta Grossa (PR)

Campos dos Goytacazes (RJ)

Duque de Caxias (RJ)

Niterói (RJ)

Petrópolis (RJ)

Rio de Janeiro (RJ)

Volta Redonda (RJ)

Mossoró (RN)

Natal (RN)

Porto Velho (RO)

Boa Vista (RR)

Caxias do Sul (RS)

Canoas (RS)

Ijuí (RS)

Novo Hamburgo (RS)

Passo Fundo (RS)

Pelotas (RS)

Porto Alegre (RS)

Santa Maria (RS)

Uruguaiana (RS)

Chapecó (SC)

Criciúma (SC)

Blumenau (SC)

Florianópolis (SC)

Joinville (SC)

Aracaju (SE)

ABCD (SP)

Araçatuba (SP)

Araraquara (SP)

Bauru (SP)

Campinas (SP)

Guarulhos (SP)

Jundiaí (SP)

Marília (SP)

Osasco (SP)

Piracicaba (SP)

Presidente Prudente (SP)

Ribeirão Preto (SP)

Santos (SP)

São João da Boa Vista (SP)

São José do Rio Preto (SP)

São Paulo (SP)

Sorocaba (SP)

Vale do Paraíba (SP)

Palmas (TO)

