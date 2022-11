Programação aberta ao público terá oficinas e apresentações artísticas entre as atrações - Matheus Schottz / Extensão UFRJ

Publicado 07/11/2022 13:12 | Atualizado 07/11/2022 15:18

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) irá realizar dos dias 8 a 10 de novembro as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2022 (SNCT). Com o tema Sociedade do Conhecimento — 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovações, a edição marca a volta das atividades presenciais da SNCT. Serão mais de 60 ações gratuitas e abertas ao público de cerca de 4 mil estudantes, na Cidade Universitária. O evento é organizado pela Pró-reitoria de Extensão da UFRJ.

Com linguagem simples e acessível, a SNCT tem o objetivo de popularizar a ciência, a tecnologia e as inovações, a partir de atividades lúdicas e educativas, como oficinas em diferentes áreas do conhecimento.



“Neste tempo de tanta desinformação negando o valor da ciência, é fundamental que a UFRJ aproxime os estudantes e a sociedade em geral do conhecimento e da produção científica brasileira. É por meio de eventos como estes que a extensão cumpre seu papel de estabelecer o diálogo entre a universidade e a população”, explica Ivana Bentes, Pró-reitora de Extensão da UFRJ.



“Ao entrar em contato com as atividades oferecidas, crianças e jovens têm a oportunidade de conhecer a maior universidade federal do país presencialmente. Além disso, podem interagir com experimentos e se aproximar de questões culturais, tecnológicas e ambientais, que movem a sociedade de hoje e do amanhã”, observa a reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho.



Estão confirmadas escolas da região metropolitana do Rio e da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias, Magé, Mesquita e Nova Iguaçu.



Ciência e tecnologia nos territórios



Além das atividades marcadas para novembro, na Cidade Universitária, uma parte da programação aconteceu em outubro, no Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé e em escolas do complexo da Maré e de Manguinhos, com a realização da SNCT Territórios, em parceria com a Fiocruz.



Programação



As oficinas acontecem das 8h às 17h, no Bloco K, do Centro de Ciências da Saúde (CCS), no Campus da Cidade Universitária, Ilha do Fundão. Entre as atividades em destaque estão: as oficinas de técnicas criativas, de combate à desinformação Verifica ou Compartilha, de inteligência artificial Brain Link: monte seu cérebro e comande a aranha-robô e ainda os Desafios e Jogos na Matemática e a apresentação do Coral Infantil da UFRJ.

O evento ainda conta com visitas guiadas, jogo sobre os mitos e verdades sobre vacinas onde os participantes são confrontados com afirmações verdadeiras e falsas sobre vacinas e é desafiado a acertar sua veracidade. O objetivo é ressaltar a importância da vacinação coletiva em massa e esclarecer sobre notícias falsas sobre esse tema.

Outra atividade será a exposição de 16 painés onde os estudantes poderão interagir com a exposição Parto e Nascimento no Brasil, que estará em formato digital. Neles serão apresentados aspectos históricos e contemporâneos sobre as vantagens e desvantagens do uso e incorporação de tecnologias, principalmente relacionadas à diminuição dos índices de mortalidade materna e neonatal e aos tipos de parto, considerando que temos maior nascimento por cesáreas no país.



Como participar?



A inscrição para grupos escolares já foi encerrada, mas o evento é aberto ao público, que pode participar das atividades oferecidas durante os três dias de evento, bastando comparecer ao local. Para mais informações, acesse o perfil oficial da Extensão UFRJ no Instagram e Facebook.



O que é a Extensão da UFRJ



A Extensão é a área da UFRJ responsável por conectar a universidade aos demais setores da sociedade. Com 2 mil projetos de diferentes áreas, as ações de extensão atingem um público de mais de 2 milhões de pessoas por ano, no Rio e em todo o Brasil, com pesquisas, eventos, cursos, oficinas e capacitações.



Informações

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - UFRJ

Data: 8, 9 e 10 de novembro, das 8h às 17h

Local: Centro de Ciências da Saúde da UFRJ | Av. Carlos Chagas Filho, nº 373, Bloco K - Cidade Universitária, Ilha do Fundão - RJ.