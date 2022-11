As vagas oferecidas são para fiscal e atendente de loja - Reprodução

As vagas oferecidas são para fiscal e atendente de lojaReprodução

Publicado 02/11/2022 15:21

Em busca de uma oportunidade para fazer uma renda extra no final do ano? A Di Santinni, varejista do setor de calçados está com abertas para contratação temporária para o período o fim do ano. As oportunidades são para lojas no Rio de Janeiro e as inscrições podem ser feitas pela internet.