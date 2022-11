InvestSmart XP contratará 30 assessores de investimentos - Reprodução/Internet

Publicado 01/11/2022 16:05

A InvestSmart XP, o maior escritório de investimentos do Rio de Janeiro e eleito pela XP Investimentos um dos melhores do Brasil, realizará, em novembro, o X Day by InvestSmart. Pela primeira vez promovido por um escritório, o evento consiste em um processo seletivo que contratará 30 novos colaboradores em um único dia. O X Day by InvestSmart acontecerá na sexta-feira, 4,, a partir das 13h.“O intuito principal do dia é realizar, em uma única tarde, etapas de um processo seletivo que podem perdurar por até uma semana. É uma ótima oportunidade para quem quer entrar de vez no mundo dos investimentos”, explica o CEO da InvestSmart XP, Samyr Castro. Segundo o executivo, o evento contará com uma série de entrevistas e dinâmicas relacionadas ao dia a dia dos assessores de investimentos. Os candidatos que atenderem aos requisitos procurados, sairão do evento contratados.O CEO explica que os candidatos realizarão um case prático e serão entrevistados por especialistas da InvestSmart XP, que conta com profissionais renomados no mercado. “Nosso principal objetivo é mudar a vida das pessoas, além de fomentar a economia carioca e fluminense. A geração de empregos é um dos caminhos que seguimos na InvestSmart para alcançar esse objetivo. O X Day by InvestSmart será ótimo para concretizarmos esse compromisso, já que ofereceremos, de uma só vez, 30 vagas em nosso escritório”, conta Samyr.A InvestSmart espera que os candidatos tenham perfis comerciais, de relacionamento e curiosidade sobre o mundo dos investimentos. Conhecimentos básicos sobre produtos financeiros, como Renda Variável, Renda Fixa, Fundos e outros, além de certificação Ancord, serão diferenciais. Àqueles que forem aprovados, a InvestSmart oferecerá um preparatório para certificação Ancord, treinamento comercial para identificar oportunidades para a prospecção de novos clientes, acompanhamento da rotina de um assessor e técnicas de comunicação em diferentes canais: e-mail, presencial, telefone e WhatsApp.As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site do evento