Inscrições nos cursos da Naturgy ficarão abertas até o dia 11 - Divulgação

Publicado 01/11/2022 15:35

A Naturgy, em parceria com a Firjan/Senai, oferece dois cursos gratuitos de qualificação na área de gás canalizado: Projetos de Redes de Distribuição Interna de Gás Predial;e Inspeção de Vistoria e Alta de Instalações e Aparelhos a Gás Prediais. Cada um tem 12 vagas disponíveis, preferenciais para pessoas que se identificam com o gênero feminino. As inscrições para participar do processo seletivo podem ser feitas até o dia 11 no Senai Tijuca, na Rua Morais e Silva, 53, Maracanã.

Com 200 horas, o curso Projetos de Redes de Distribuição Interna de Gás Predial abordará disciplinas como a Adequação de ambientes portadores de aparelhos a gás; Apresentação, tramitação e aprovação de projetos de instalações de gás predial; e Interpretação de normas técnicas.

Já o curso Inspeção de Vistoria e Alta de Instalações e Aparelhos a Gás Prediais, com 270 horas, tem entre as disciplinas a Inspeção técnica de instalações prediais a gás; Comissionamento de redes de distribuição interna de gás; e Conversão e instalação de aparelhos a gás.

Para fazer a inscrição é necessário ter 18 anos ou mais, ensino médio completo, com formação técnica em Mecânica ou Edificações, e portar os seguintes documentos: identidade ou documento com foto dentro da validade; CPF e comprovante de escolaridade.

Os cursos terão a duração de aproximadamente cinco meses e serão realizados no Senai Tijuca, pela manhã e à noite.

Serviço

Cursos: Projetos de Redes de Distribuição Interna de Gás Predial; e Inspeção de Vistoria e Alta de Instalações e Aparelhos a Gás Prediais.

Inscrições: até 11/11, das 9h às 18h.

Local: Senai Tijuca, na Rua Morais e Silva, 53, Maracanã.