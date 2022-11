Futuros estagiários atuarão no município de Barra Mansa, no sul do Estado - Divulgação

Publicado 01/11/2022 16:15

As inscrições para o Programa de Estágio Afirmativo da Saint-Gobain Canalização estão abertas até esta sexta-feira, 4. A ação, que tem como objetivo tornar o ambiente interno da empresa mais igualitário e diverso, selecionará candidatos para vagas nos setores de almoxarifado, centrifugação, compras, controladoria, financeiro, fundição, gestão de pedidos, manutenção, metalurgia, metalurgia, expedição, qualidade, recursos humanos e técnica comercial. Os estudantes interessados podem se cadastrar no link

Os futuros estagiários trabalharão na unidade de Barra Mansa, na Região Sul do Estado. Os benefícios oferecidos são vale-transporte, restaurante na fábrica, recesso remunerado, seguro de vida, gympass, plano de saúde, plano odontológico, bolsa auxílio compatível com o mercado no valor de R$ 1.317,00 e treinamento comportamental e técnico. Para participar do Programa de Estágio Afirmativo da Saint-Gobain não é necessário ter conhecimento técnico ou experiência anterior, apenas ser universitário.