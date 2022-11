Vagas são para motoristas de BRT - Divulgação/MOBI-Rio

Publicado 03/11/2022 08:44 | Atualizado 03/11/2022 09:32

A Prefeitura do Rio de Janeiro vai contratar 250 motoristas para o BRT, através da Mobi-Rio. O edital foi publicado nesta quinta-feira, 3, no Diário Oficial do Município.

As inscrições, que começam nesta sexta-feira, 4, e vão até a próxima terça-feira, 8, devem ser feitas online, no site da concessionária . Basta entrar no endereço e acessar a página "Vem Pra Mobi-Rio". O salário é de R$ 3.228,40, e também há o benefício de vale-alimentação no valor de R$ 500.