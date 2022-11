Ecoponte oferece curso gratuito para leigos e profissionais de saúde - Reprodução

Ecoponte oferece curso gratuito para leigos e profissionais de saúdeReprodução

Publicado 03/11/2022 14:38

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Atendimento Pré-Hospitalar realizado pela concessionária Ecoponte. Os temas do mês de novembro são: Automedicação — seus perigos e consequências (22/11), Trauma no sistema respiratório (23/11) e Estado de choque no trauma (24/11). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet