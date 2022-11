'Mulheres à Obra' está com inscrições abertas para para cursos de pintura, fixação de adesivos e uso de ferramentas elétricas - Gabriela Furlan

'Mulheres à Obra' está com inscrições abertas para para cursos de pintura, fixação de adesivos e uso de ferramentas elétricasGabriela Furlan

Publicado 03/11/2022 12:47

Rio - A 9ª edição do "Mulheres à Obra" se inicia com a oferta de quatro cursos de capacitação de obra feminina em mercado tradicionalmente dominado por profissionais do gênero masculino. Como o próprio nome do projeto criado pelo Palácio da Ferramenta sugere, o objetivo da oficina ensinar e qualificar mulheres a utilizarem ferramentas elétricas, assim como a solucionarem pequenos reparos domésticos, como forma de acesso ao mercado de trabalho.

http://www.palacio.com.br/mulheres-a-obra. Com mais de 1.2 mil mulheres capacitadas em oito edições, o "Mulheres à Obra" está com inscrições abertas para para cursos de pintura, fixação de adesivos (Tekbond) e capacitação para o uso de ferramentas elétricas. A oficina será dividida em quatro dias, entre 5 e 26 de novembro, e cada aula terá o custo de R$ 100. A matrícula pode ser feita nos seguintes sites: www.palacio.com.br

"Quando criamos este projeto queríamos inovar e trazer uma experiência marcante para todas as alunas. Cinco anos depois, são elas que nos cobram mais edições, mais turmas. Volta e meia passam na loja para nos perguntar se terá. Não podemos e nem queríamos decepcionar", disse Isabel Gomes, diretora de marketing do Palácio da Ferramenta.





SERVIÇO:

As alunas matriculadas ganharão, no início de cada aula, uma camiseta, bandana e material didático. Sempre aos sábados, das 10h às 14. O curso acontece em 2 etapas: 1º com aula teórica, um pequeno intervalo para um lanche e a 2ª gestão com aula prática.



- 5/11 – Das 10h às 14h

Inicia com TINTAS | SUVINIL

Dicas práticas, como pintar parede, etapas para uma boa pintura, dicas práticas e valiosas para ter uma parede incrível. A pintura de parede tem o poder de transformar os ambientes.



- 12/11 – Das 10h às 14h

Essa edição ganha o inédito curso de FIXAÇÃO | TEKBOND.

Trazendo macetes na utilização na fixação, adesivo multiuso, muito utilizado para uso doméstico e industrial, atendendo aos mais diversos segmentos do mercado,



- 19/11 – Das 10h às 14h

O mais espetacular dos cursos - FERRAMENTAS ELÉTRICAS | MAKITA

O nome já diz tudo, as ferramentas elétricas são excelentes equipamentos capazes de realizar tarefas com precisão, rapidez, economia e com muito pouco esforço físico para o operador.



- 26/11 - Das 10h às 14h

FERRAMENTAS ELÉTRICAS + DREMEL

O último curso vai apresentar gravação em madeira, utilizados as engenhocas da BOSCH.

A inscrição tem o valor de R$ 100,00 – cada aula



- Cada aluno recebe ainda um voucher de R$ 50,00 - para utilização na loja Palácio da Ferramenta

As aulas acontecem na Escola Técnica Centro Rio

Rua Camerino, nº 130 - Centro - RJ

Turmas com 40 participantes.

Inscrições através do site: www.palacio.com.br

http://www.palacio.com.br/mulheres-a-obra

Informações no tel: 96403 8334