Evento é organizado pela Escola Politécnica e vai até o dia 23 de novembroReprodução

Publicado 16/11/2022 16:46

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) realizará a partir da próxima segunda-feira, 21, a 3ª edição da Feira Virtual de Carreiras e Oportunidades. Profissionais e estudantes universitários de todo o país poderão participar do evento online e gratuito, com mais de 5 mil oportunidades de emprego, trainee e estágio. Além do painel de vagas, os participantes têm acesso a palestras, webinars, videoconferências e mentorias sobre empreendedorismo, carreira e processo seletivo.





O evento é organizado pela Escola Politécnica e vai até quarta-feira, 23. Os interessados em participar devem acessar a plataforma para realizar o pré-cadastro e preencher o formulário com as informações solicitadas. Durante os três dias do evento, os candidatos ainda poderão interagir com os recrutadores e especialistas em carreira através de chats, fóruns e bate-papos.

Segundo a organização do evento, as mentorias serão focadas na construção de currículos mais atrativos, simulação de entrevista para processos seletivos, e na instrução de como descrever as principais habilidades humanas ou comportamentais (soft skills) e habilidades técnicas (hard skills).

Durante a Feira, os candidatos podem se candidatar às vagas das marcas empregadoras parceiras: Rede D'Or São Luiz, Eneva, People Operations Partner (Tractian), Embraer, Michelin, Schlumberger, Banco Bocom BBM, Ternium, Smarthis, Moove, Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ), Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), RJZ Cyrela, TOTVS e Fluxo Consultoria.