Unidade Móvel da Secretaria de Trabalho, estará atendendo a população durante os dois dias de evento das 9h às 15h - Divulgação

Publicado 17/11/2022 16:31

Rio - O Emprega Rio, feirão de empregos realizado pela Secretaria de Trabalho e Renda (Setrab), oferecerá na terça-feira, 22, e quarta-feira, 23, mais de 5 mil oportunidades de emprego. A ação acontecerá no Largo da Carioca, no Centro do Rio, e reúne vagas de trabalho temporário para diferentes níveis de escolaridade para o fim do ano. A iniciativa tem como objetivo atender à demanda de mão de obra extra do Natal.

A Unidade Móvel da Secretaria de Trabalho atenderá aos interessados durante os dois dias de evento, das 9h às 15h. Também haverá um guichê específico para pessoas com deficiência (PcD). De acordo com as equipes de captação de vagas, as principais oportunidades são para o setor de comércio e telemarketing. No entanto, existem outras áreas com vagas disponíveis.

Ao todo, 30 funcionários da secretaria receberão os currículos e demais documentos para realização de cadastro e orientação sobre o Sistema Nacional de Empregos (Sine) e o aplicativo Mais Trabalho RJ. A ação é iniciativa conjunta dos sistemas, que reuniu oportunidades para atender pessoas de diferentes níveis de escolaridade, oferecendo diferentes cargas horárias e salários.

"A geração de empregos tem sido prioridade da nossa política de desenvolvimento econômico, e a feira Emprega RJ é uma grande oportunidade para ajudar a população que está em busca de recolocação no mercado. Serão 5 mil vagas temporárias disponíveis por diversas empresas neste evento. Os interessados contarão com total apoio e orientação dos funcionários da Secretaria de Trabalho e Renda", disse o governador Cláudio Castro.

Já o secretário estadual de Trabalho e Renda, Patrique Welber, explica que a ação é uma forma de aproximar quem está procurando emprego das empresas".

"Esse período movimenta muitas oportunidades de emprego. Temos direcionado nossas equipes para captar essas vagas e oferecer à população, através do Sine e do Mais Trabalho RJ. Realizar a Emprega RJ, no Largo da Carioca, é uma forma de facilitar o acesso do povo às vagas que temos captado junto às empresas fluminenses", disse.

Historicamente, os meses de novembro e dezembro são marcados pela grande demanda por funcionários temporários devido ao aumento de contratações em hotéis, lojas e mercados durante o período das festas de fim do ano. Nos últimos dois anos, a oferta de oportunidades aumentou, em média 84%, nos últimos meses do ano, se comparado com os meses anteriores. Muitas dessas vagas temporárias se transformam em permanentes, resultando em contratações efetivas nos meses seguintes. Além disso, as vagas temporárias se apresentam como uma porta de entrada de centenas de pessoas no mercado de trabalho.



O sistema para encaminhamento de vaga funciona por meio da compatibilidade entre vaga e o profissional: é realizada uma análise comparativa do perfil de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha seu cadastro atualizado nas plataformas, incluindo possíveis mudanças de escolaridade, experiências profissionais, cursos.



A Emprega RJ é uma ação da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda para reduzir a distância entre quem está à procura de uma oportunidade e quem deseja encontrar um bom profissional para sua empresa. A ação pretende atingir o maior número possível de interessados em ingressar ou reingressar no mercado de trabalho. É importante que os candidatos compareçam ao local com os documentos de identificação, currículo e comprovante de residência.