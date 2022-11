A Black Friday acontece na sexta-feira, 25, mas muitas empresas já anteciparam a campanha que é fiscalizada pelo Procon-RJ - Divulgação/Procon-RJ

Publicado 21/11/2022 11:45 | Atualizado 21/11/2022 12:55

Rio - O Procon-RJ está realizando um monitoramento de preços dos produtos mais procurados na Black Friday. Além de ajudar os consumidores na cotação, a ação verifica a possível a maquiagem de preços, que consiste na prática de elevar os valores cobrados em determinados produtos para, durante o período promocional, voltar aos preços aplicados antes, sem desconto real.

Os agentes realizaram o levantamento no site de oito grandes empresas entre os dias 10 de outubro e 16 de novembro e já observaram grandes descontos. Foram pesquisados os valores de 649 itens entre celulares, airfryers, microondas, lavadora, aspirador robô, smart speakers, notebook, geladeira, TV, videogame e fogão. No dia da promoção, o monitoramento será realizado online e haverá fiscalização em lojas físicas.



De acordo com a análise dos fiscais, a maioria dos produtos pesquisados no período apresentou alteração no preço, seja para mais ou para menos. Na sexta-feira, 25, dia que acontece o evento, um novo levantamento será realizado para apurar os preços praticados para os mesmos produtos. Além disso, os fiscais estarão nas ruas de municípios da região metropolitana, dos Lagos, Serrana, Baixada e Norte Fluminense, juntamente com a Delegacia do Consumidor (Decon).



"Entendemos que esse evento é importante para a economia do Estado, pois os lojistas ganham nas grandes quantidades vendidas e o consumidor ganha nas compras com descontos diferenciados. Por isso, estamos desde outubro fazendo monitoramento de preços, divulgando a cartilha 'Black Friday Legal' e estaremos nas ruas na última sexta de novembro, para garantirmos a lisura do evento", disse disse o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, que acrescentou:



"Todo ano realizamos essa pesquisa, não só para monitorar e coibir as práticas abusivas, mas também para ajudar os consumidores a tomarem decisões de compra conscientes e incentivar sempre a pesquisa de preços. Isso evita compras por impulso e, consequentemente, o superendividamento da população".



Os maiores descontos observados, até o momento, foram para celulares na Americanas.com (47%) e na Fast Shop (44%).Para airfryer, no Extra (36%) e Ponto Frio (33%). Os fogões tiveram maior desconto no Shoptime (34%) e as geladeiras na Casa e Vídeo (28%). Já os notebooks, os melhores descontos foram observados na Amazon (28%) e Casas Bahia (27%).



Esses números serão utilizados para verificar se o desconto ofertado é compatível com os preços que estavam sendo praticados anteriormente. No dia da Black, os fiscais também estarão recebendo denúncias pelo WhatsApp 21 98104-5445, tanto de sites quanto de lojas físicas. Nos casos identificados como crimes contra o consumidor, poderão ser iniciados procedimentos criminais, pela Delegacia do Consumidor, sem prejuízo das medidas administrativas do Procon-RJ.



A lista completa de produtos com os preços monitorados até o momento pode ser consultada no link https://bit.ly/Preços_BF_Procon22. Os consumidores também podem seguir as dicas presentes na Cartilha Black Friday Legal pelo link https://bit.ly/BF_PROCON2022.