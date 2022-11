Ilan Goldfajn vai presidir o Banco Interamericano de Desenvolvimento - Valter Campanato / Agência Brasil

Publicado 21/11/2022 16:44 | Atualizado 21/11/2022 16:46

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, parabenizou o economista Ilan Goldfajn por sua eleição como presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Em nota, ela destacou a importância do brasileiro na liderança de programas do organismo para apoiar países da América Latina.

Antes de ser indicado como o candidato do Brasil para disputar a presidência do BID, Ilan era diretor do FMI para o Hemisfério Ocidental, mas se licenciou do posto para disputar o pleito. Após ser eleito ontem como o novo presidente do banco, o brasileiro renunciou hoje ao cargo que ocupava no Fundo. Segundo Georgieva, a busca por seu sucessor começará "imediatamente".

"Estamos orgulhosos de Ilan e, embora tristes em despedir-nos, estamos entusiasmados em vê-lo no comando da instituição de desenvolvimento mais importante para a região que ele chama de lar. Desejamos a ele todo o sucesso em sua nova função", disse a diretora-gerente do FMI, em nota à imprensa.

Georgieva destacou ainda a atuação "fundamental" da liderança de Ilan, que ajudou países da América Latina a implementar programas apoiados pelo FMI para enfrentar "impactos de desafios compostos sem precedentes".

"llan também foi fundamental para moldar nosso diálogo de políticas sobre mudanças climáticas na região, o que resultou no primeiro Mecanismo de Resiliência e Sustentabilidade - uma base sobre a qual espero que continuemos a construir", disse Georgieva. "Esperamos trabalhar com Ilan em sua nova função no BID na promoção de um crescimento sustentável, inclusivo e resiliente na América Latina e no Caribe", concluiu.

O brasileiro Ilan Goldfajn assumirá a presidência BID, com sede em Washington DC, a partir de 19 de dezembro, por um período de cinco anos. É a primeira vez que um brasileiro alça ao posto.