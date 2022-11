A Black Friday acontece no dia 25 de novembro - Divulgação

Publicado 21/11/2022 14:35

A semana da Black Friday começou e a data passou a ser uma das mais importantes para o varejo e muito aguardada pelos consumidores. Os descontos, promoções, vantagens e benefícios que muitos comerciantes, redes varejistas e empresas do setor de serviços disponibilizam para a data são o que mais brilham aos olhos de quem busca economizar.



Segundo um levantamento realizado pela Linx, especialista em tecnologia para o varejo e empresa da StoneCo, entre os meios de pagamento, o Pix tem ganhado cada vez mais a preferência dos consumidores. Também, em 2021, o volume total de vendas da Linx via Pix subiu 58%.

Para a data, o Procon-RJ preparou uma cartilha para que tanto os fornecedores quanto os consumidores possam aproveitar a ocasião. Os consumidores encontram dicas tanto para compras on-line quanto para compras em lojas físicas. Já os fornecedores são alertados para que não descumpram o Código de Defesa do Consumidor na hora de fazer suas ofertas. Até a data, 29 de novembro, os agentes da autarquia estarão monitorando os preços dos produtos mais buscados para comparar com os praticados no dia da promoção. Confira as dicas na Cartilha Black Friday Legal.





Conheça abaixo algumas outras promoções:



Pizza Hut



A Pizza Hut, umas das maiores redes de pizzarias do mundo, promove ação durante a Black Friday deste ano. A partir desta segunda, 21, até quinta-feira, 24, no delivery, a pizza sabor Brasileira tamanho grande e borda grátis entra na promoção exclusiva de "Dá Um Hut", saindo por R$ 54,90 — com preço normal é R$ 94,90. A economia é de 42% no bolso do consumidor.

Outra novidade é que, para esta promoção, os pedidos via delivery, feitos por meio dos canais próprios da Pizza Hut (site e aplicativo), terão frete grátis até o dia 23. Além disso, na sexta-feira, 25, dia oficial da Black Friday, a marca aindatrará outras ofertas, como: duas fatias de pepperoni pelo preço de uma, exclusivamente no balcão em lojas físicas; e ainda tem a oferta de duas pizzas pelo preço de uma, também no sabor pepperoni, com borda grátis, por R$ 82,90, exclusivamente no no delivery, por meio do site e do app oficial, e para retirada na loja.



KFC



O KFC, marca líder no mercado de frango frito no Brasil, promove uma ação na qual ao pedir o tradicional balde de frangos, que acompanha fritas e quatro tirinhas do frango mais vendido do mundo, o consumidor ganha outro balde igual.





Frango Assado





Natural One O Frango Assado, tradicional rede de restaurantesdas estradas de São Paulo, celebra os seus 70 anos de história no mesmo mês da Black Friday. E, para comemorar, a marca preparou uma série de novidades e promoções para os seus clientes, como o Festival de Coxinhas, que além dos sabores tradicionais de frango e frango com requeijão, traz cinco novidades: carne seca, mortadela com queijo, calabresa com requeijão, pizza e legumes grelhados. Além disso, o Fran-GO!, programa de fidelidade do Frango Assado, junto ao aplicativo da recém, traz vantagens e cupons de descontos exclusivos para a ocasião. Válido em todas as 25 lojas da rede

A Natural One, empresa do segmento de sucos 100% naturais no Brasil, promove ao longo do mês de novembro sua campanha de Black Friday, com descontos especiais de até 50% em todo seu portfólio de produtos, além de frete grátis e brindes exclusivos ao longo das semanas.







Buscapé

A promoção é válida para todos os estados brasileiros e estará disponível no site da empresa

O Buscapé reforça seu papel de assistente de compras inteligentes nesta Black Friday. No site e app, a empresa reúne tudo que o consumidor precisa para fazer as melhores escolhas: ofertas, cupons e cashback em diversas lojas, além de uma equipe de Especialistas que estará à disposição dos usuários para tirar dúvidas e dar dicas.





Quem baixar a



Digio A campanha deste ano traz esta "Seleção", como jogadores que auxiliam o consumidor a economizar de verdade e a comprar com segurança. A plataforma também disponibiliza ferramentas que ajudam o cliente a identificar se uma promoção na Black Friday está valendo a pena. O Histórico de Preços permite ver em um gráfico a variação de preços do produto nos últimos 40 dias ou 6 meses, enquanto o Alerta de Preço avisa quando um produto fica mais barato. Ainda serão oferecidos cupons de descontos em mais de 500 lojas no Brasil e cashback nas compras.Quem baixar a Extensão do Buscapé tem acesso a essas informações direto do site da loja parceira, além de saber se o cashback está ativado, ver os cupons disponíveis e encontrar as melhores promoções do dia. Na hora do pagamento, o Cartão Buscapé dá até 2% de cashback nas compras. O cartão de crédito é sem anuidade e ainda oferece garantia estendida e compra protegida.

O banco digital Digio oferece aos seus clientes isenção de 14 meses para contratação do adesivo de pedágios e estacionamentos da Veloe durante todo o mês de novembro. E na parceria com o Hype Games, será possível adquirir jogos e assinaturas com até 90% de desconto de 14 a 21 deste mês.

Além disso, os créditos dos jogos da Level Up (Perfect World e Ragnarok) terão 12% de desconto mais 50% de bônus em créditos de 25 a 28 de novembro.

Para conseguir as promoções, os clientes deverão acessar o menu LOJA dentro do app do banco e procurar pelos ícones dos parceiros para realizar as compras.

Petlove

A Petlove resgata o conceito das nostálgicas lojas de R$1,99 para a "Pet Friday" e anuncia a campanha "Plantão R$1,99", com produtos de desejo e impensáveis para cães e gatos de diferentes idades, portes e raças. Os itens promocionados na ação têm preços cheios de até mil reais e estarão em oferta somente entre os dias 10 e 25 de novembro. Diariamente, a marca vai disponibilizar diferentes artigos no valor especial que serão anunciados nos stories do Instagram

A quantidade de produtos é limitada a dias específicos e disponibilidade de estoque, que serão sinalizados nos canais oficiais e, também, no ato da compra. Entre os itens que serão ofertados no Plantão R$ 1,99 estão: Cama Snooze Zazu (preço original de R$ 1.399), Brinquedo Arranhador Pidan (preço original de R$ R$440), Cama Nuvem Me.Au Pet Prata (preço original de R$ 109), Coleira Carrapaticida Centagro Xandog para Cães (preço original de R$88), Vermífugo Virbac Endogard para cães até 10kg (preço original de R$29,90) e rações diversas Guabi Natural e Royal Canin, entre outros, todos com valor de R$ 1,99. Além do Plantão R$1,99, a Petlove promove ao longo de todo o mês de novembro ofertas com até 80% de desconto em diversos produtos e categorias, promoção já válida no site petlove.com.br e também no aplicativo da marca.



Fundação Dom Cabral

A promoção acontecerá durante o mês de novembro e representa uma oportunidade para profissionais de todos os níveis e segmentos de mercado realizarem uma atualização na formação. Como os cursos são online, os participantes terão comodidade para estudarem de qualquer lugar aproveitando da reconhecida metodologia e excelência dos cursos certificados pela Fundação Dom Cabral (FDC), que está entre as melhores escolas de negócios do mundo, na 9ª posição dentre as escolas de educação executiva participantes do ranking do Financial Times 2022.



"Esta é uma chance imperdível de ingressar nos programas mais desejados da FDC. Uma oportunidade de atualização e de aprendizagem, a partir de preços promocionais, com descontos que variam de 30 a 50% dos preços regulares", destaca Daniel Aguado, Diretor de Marketing e Comunicação Corporativa da FDC.



Os cursos em promoção podem ser adquiridos nas datas abaixo:



Data: 01 a 22/11/2022

Desconto: 30%

ESG: Conceitos e Práticas

ESG AGRO

Finanças Sustentáveis

Confira o link (atualizado)



Data: 23 a 30/11/2022

Desconto:30% nos cursos

ESG: Conceitos e Práticas

Finanças Sustentáveis

ESG AGRO



Desconto: 50%

Demais cursos da FDC Store





Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco



Promoção realizada desde 2018, marcou a entrada do Grupo DPSP com pioneirismo no segmento de varejo farmacêutico no Brasil. Ofertas serão válidas para as lojas físicas, sites e aplicativos; ação ocorre durante todo o mês e permitirá o parcelamento das compras em até 12x sem juros



Para promover a campanha Super Black Novembro, o Grupo DPSP, união da Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, preparou uma seleção especial de ofertas, que estarão disponíveis nas lojas físicas e online durante o mês de novembro.



A companhia irá oferecer descontos em todas as categorias: medicamentos, higiene, beleza, dermocosméticos e nutrição. Os clientes contarão também com condições especiais de pagamento, como por exemplo, o parcelamento em até 12 vezes sem juros.



Neste ano, o Grupo DPSP traz um reforço adicional: ofertas exclusivas poderão ser ativadas diretamente nos novos aplicativos das drogarias para compras diretamente nas lojas.

Agasus Microcity

A Agasus Microcity, líder nacional em locação de hardwares pelo modelo As a Service (HaaS), vai oferecer descontos extras para compra de equipamentos seminovos. Entre os dias 21 e 25 de novembro, notebooks, inclusive gamers, PCs, smartphones, tablets, monitores e acessórios terão até 30% de desconto e frete grátis na loja virtual da companhia.

Antes de serem colocados à venda, os equipamentos seminovos são cuidadosamente higienizados, testados, formatados e reconfigurados. Em média, um seminovo vendido pela Agasus Microcity pode ter vida útil de pelo menos quatro anos. A empresa oferece, ainda, seis meses de garantia nos produtos vendidos pelo site.

Smart Fit

A Smart Fit, uma das maiores redes de academia do Brasil, tem, até o dia 25, uma promoção de zero mensalidade. Com isso, os alunos que se matricularem em qualquer um dos planos, não pagam o primeiro mês de academia.

BodyTech

A BodyTech, também uma das maiores academias do país, tem, na compra de qualquer plano anual, dois meses extras de graça e isenção na taxa de matrícula.

C&A

No e-commerce C&A, mais de 7 mil produtos estarão com ofertas, frete grátis para compras acima de R$249,99 e entrega em até 2h para a região da grande São Paulo. Ainda, nas lojas espalhadas pelo país, de segunda a quinta das 17h às 19h, serão anunciadas as ofertas da hora, momento em que o preço de produtos selecionados baixa durante o período.

MaxMilhas

A MaxMilhas, plataforma que oferece descontos e opções inteligentes em passagens aéreas, hospedagens e pacotes de viagem, vai disponibilizar, no dia 25 de novembro, data oficial da Black Friday, ofertas com até 80% OFF na plataforma

Kinoplex

O Kinoplex aproveitou o dia de descontos mais movimentado e aguardado do ano para tornar a experiência de ir ao cinema ainda mais acessível. Durante os dias 24 e 25 de novembro, quinta e sexta, os clientes da rede irão pagar apenas R10 no valor da meia-entrada em todas as salas standard, Kinoevolution e IMAX, e R$ 12 nas sessões 3D.



E para quem quer viver uma experiência VIP, as sessões nas Salas Platinum, em 2D ou 3D, serão R$ 20 a meia. Nestes dias, todos os clientes pagam meia entrada. Além disso, também tem promoção na bomboniere: na compra de um combo giga com pipoca salgada, a pipoca mini doce pode ser adicionada por apenas R$ 1.

Shopping Rio Sul

Entre os dias 25 e 27 de novembro, o Rio Sul disponibilizará cupons de até 80% de desconto no seu aplicativo. A ação, que promete atrair ainda mais clientes em busca de ofertas vantajosas na Black Friday, permitirá a compra de produtos de desejo como iPhone 13, Smart TV de 55”, Playstation 5, Máquina Nespresso, entre outros, por um valor bem reduzido. Os descontos vão desde R$ 200 a R$ 5 mil em lojas selecionadas do shopping.