Procon-RJ lançou cartilha para orientar o consumidor não cair nas armadilhas da Black FridayReprodução/Internet

Publicado 07/11/2022 16:01

A Black Friday acontece na última sexta-feira do mês de novembro e o Procon-RJ já preparou uma cartilha para que tanto os fornecedores quanto os consumidores possam aproveitar a ocasião. Os consumidores encontram dicas tanto para compras on-line quanto para compras em lojas físicas. Já os fornecedores são alertados para que não descumpram o Código de Defesa do Consumidor na hora de fazer suas ofertas. Até a data, 29 de novembro, os agentes da autarquia estarão monitorando os preços dos produtos mais buscados para comparar com os praticados no dia da promoção.

Quando chega a temporada da Black Friday, o Procon orienta que o consumidor saiba exatamente o que quer comprar e realize uma pesquisa de mercado para saber qual é o valor médio do produto desejado fora da época da promoção, já que o objetivo é conseguir adquirir o produto com um desconto real. Já na hora da compra, a dica que merece destaque é atenção ao custo do frete.

Já o fornecedor, seja pela internet ou em lojas físicas, sempre deve deixar as informações claras e precisas, para que o consumidor não tenha dúvidas quanto a informações básicas sobre preço, itens que compõem o produto, condições de troca, prazo de entrega, garantia contratual, entre outros dados essenciais para que o cliente saiba exatamente o que está adquirindo.

"Essa data é muito importante para a economia, um evento especial, que as empresas podem atingir um grande números de vendas, fazer a chamada 'queima de estoque' e os consumidores aproveitarem para comprar com descontos especiais e por isso o evento precisa manter a credibilidade de que realmente é um momento especial, com a publicidade obedecendo o código de defesa do consumidor, com informações claras. Com esse objetivo criamos essa cartilha de orientação para contribuir com um mercado de consumo", explica a presidente da autarquia, Cássio Coelho.