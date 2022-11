Turistech Zone receberá startups, expositores, apresentações de cases de sucesso do setor e mais de 50 palestras - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Turistech Zone receberá startups, expositores, apresentações de cases de sucesso do setor e mais de 50 palestras Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/11/2022 12:42 | Atualizado 07/11/2022 12:47

Começa nesta terça-feira, 8, e vai até sexta, 11, a segunda edição do Rio Innovation Week (RIW), o mais completo evento de tecnologia, inovação e negócios da América Latina. A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e a TurisRio participam participam do evento e promoverão o encontro dos principais nomes do mercado em local totalmente dedicado às ações do setor: o Turistech Zone - O Turismo do Futuro.

O espaço contará com diversas atividades, entre palestras, capacitações, rodadas de negócios e ativações, com destaque para à transmissão exclusiva da palestra “Os Segredos da Disney”, proferida pelo vice-presidente da Walt Disney World, Dan Cockerell, nesta terça, 8, às, 16h30. O RIW acontece no Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio.

O Turistech Zone tem 4 mil metros quadrados, o dobro do tamanho da edição anterior, receberá startups, expositores, apresentações de cases de sucesso, mais de 50 palestras com grandes players da área de turismo e diversas oportunidades para aumento da rede de relacionamentos. O foco é fomentar o setor, conectando as áreas e profissionais de turismo e inovação, estimulando o investimento em startups que podem apoiar e acelerar a transformação digital desse mercado.

Para acelerar a transformação digital, o Turistech Zone contará com ampla programação com temas importantes como turismo espacial, turismo virtual e nomadismo digital. Programação diversificada, palestrantes renomados e experientes, temas relevantes e atuais sobre a turistech.

Já a Setur-RJ e a TurisRio terão com estandes próprios (50m² cada um). Lá, serão divulgados os destinos das 12 regiões turísticas, que compõem o estado, área instagramável, além da ativação em vídeo em VR 360°, realizada em parceria com Fecomercio-RJ, apresentando os principais atrativos do estado. Para o Secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves, esta é a fórmula para atrair o público do Rio Innovation Week para o Turistech Zone.

“A palestra do Dan Cockerell apresentada com exclusividade em nosso espaço, tenho certeza, vai contribuir muito com os que assistirem, porque a Disney, como um centro de entretenimento de excelência, ensina muita coisa ao mundo organizacional, principalmente em relação ao turismo”, acrescentou o secretário.

Retorno dos grandes eventos para o Estado

O Rio Innovation Week, em sua segunda edição, só ratifica que este é o ano de protagonismo do turismo na retomada da economia fluminense, capital e interior, após a redução das restrições impostas pela pandemia, também quando falamos de dos grandes eventos voltando aos poucos e atraindo milhares de turistas novamente. As ações promovidas pela Setur-RJ nesse sentido levaram à realização de projetos que vêm gerando resultados positivos.

A lista é grande, começando pelo carnaval (em dois momentos), jogos no Maracanã, Torneio Internacional de Beach Tênis, Rio Boat Show, Stock Car, Festival de Cinema de Vassouras, Rock in Rio e, porque não incluirmos nesse rol, a temporada de cruzeiros 2022-2023, a maior dos últimos dez anos. A meta da Setur-RJ é consolidar o estado como o melhor destino turístico do país.

Sobre o Rio Innovation Week

O Rio Innovation Week é um HUB de projetos que pensam no futuro como presente, que desenvolvem, capacitam, surpreendem e empreendem. Um movimento que reúne negócios, networking, branding, educação e soluções para alcançar resultados que preparam os participantes para o futuro e para os impactos da tecnologia na transformação dos negócios, dos esportes e da sociedade.

Serão 50.000m² de evento, com 27 conferências, mais de 700 palestrantes convidados, 2.000 startups e incubadoras fomentando negócios, mais de 250 expositores apresentando inovações e soluções para os setores.

Serviço

Evento: Rio Innovation Week - 2ª edição

Espaço: Turistech Zone - Setur-RJ

Data: de 8 (terça-feira) a 11 de novembro (sexta-feira)

Horário: a partir das 10h

Local: Píer Mauá / Av. Rodrigues Alves, 10 - Praça Mauá, Rio de Janeiro