Emissão da guia para pagamento deve ser feita pelo carioca.rioReprodução/carioca.rio

Publicado 07/11/2022 11:10

Os contribuintes da cidade do Rio que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU de 2022 têm até esta terça-feira, 8, para realizar o pagamento da última cota do imposto. A guia para pagamento está disponível tanto no site , quanto no aplicativo do Carioca Digital.Os postos de atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento também estão disponíveis para emissão das guias do IPTU, e até o dia 8, o pagamento da última cota é feito sem encargos. Após a data do vencimento, o não pagamento do tributo implica na incidência de acréscimos do atraso.O município também fez um alerta para que contribuintes fiquem atentos a golpes na internet. "A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento já identificou sites que têm emitido falsos boletos de pagamento do IPTU. Os criminosos utilizam identidade visual semelhante ao site oficial com o objetivo de confundir os contribuintes na tentativa de golpe", afirmou.