Taxa de inadimplência nas operações de crédito livre com os bancos passou de 4,1% para 4,2%Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 28/11/2022 09:56

As concessões dos bancos no crédito livre caíram 4,3% em outubro ante setembro, para R$ 437,5 bilhões, informou nesta segunda-feira, 28, o Banco Central (BC). No acumulado dos últimos 12 meses até outubro, há aumento de 24,2%. Os dados não levam em conta ajustes sazonais.

No crédito para pessoas físicas, as concessões subiram 2,1% em outubro, para R$ 241,5 bilhões. Em 12 meses, foi registrado alta de 23,2%. Já no caso de pessoas jurídicas, caíram 11,2% no último mês, para R$ 196 bilhões. Em 12 meses, o avanço é de 25,3%.

A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre com os bancos passou de 4,1% para 4,2% de setembro para outubro. Para as pessoas físicas, esta saiu de 5,8% para 5,9% no mesmo período. Nas empresas, teve uma variação de 1,9% para 2,0%.

A inadimplência do crédito direcionado (recursos da poupança e do BNDES) se manteve em 1,2% em outubro. Já o dado que considera o crédito livre mais o direcionado mostra que a taxa de inadimplência variou de 2,9% em setembro para 3% em outubro.