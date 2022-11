Segundo a especialista Anna Carolina Gouveia, 'manutenção do indicador em patamar elevado reflete incertezas sobre o direcionamento da economia no próximo governo' - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Segundo a especialista Anna Carolina Gouveia, 'manutenção do indicador em patamar elevado reflete incertezas sobre o direcionamento da economia no próximo governo'Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 30/11/2022 11:58

O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) variou 0,1 ponto, chegando a 112,1 em novembro. O resultado, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), é praticamente estável. Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 30.

Os dois componentes que formam o indicador tiveram comportamentos diversos. O componente de Mídia, baseado na frequência de notícias com menção à incerteza na imprensa, subiu 0,3 ponto, para 112,6.



Por outro lado, o componente de Expectativas, que mede a dispersão nas previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas, caiu 0,7 ponto, para 105,1.

Segundo a economista da FGV/IBRE, Anna Carolina Gouveia, "a estabilidade e manutenção do indicador em patamar elevado refletem o cenário de desaceleração econômica para o fim do ano e as incertezas em relação ao direcionamento da política econômica do próximo governo".