Consumidores fluminenses gastam em média 11% menos nas compras Internet/Reprodução

Publicado 30/11/2022 11:32

O valor médio da cesta de consumo fluminense ficou em R$ 521,95 em outubro, mais barata 11% do que a nacional. A informação é da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro (Asserj) que, mensalmente, faz o levantamento de 32 categorias de produtos em mais de 2,5 mil lojas, da capital, interior e Região Metropolitana.

Entre os itens que tiveram redução de preço de preço, o leite foi o campeão, com queda de 5,3%, de R$ 6,15 em setembro, para R$ 5,83 em outubro. Já a maior alta foi no preço dos legumes (batata, cebola e tomate), variação de 18,3%, passando de R$ 5,78 o quilo em setembro, para R$ 6,81 em outubro.

O percentual de diferença entre o preço da cesta fluminense em relação à nacional vem aumentado. Em novembro de 2021, ela era 8% mais barata, oscilando ao longo do ano até chegar aos 11% no último mês.



A cesta de consumo medida pela Asserj engloba 32 categorias de alimentos, bebidas, higiene e limpeza das marcas mais populares, em mais de 2,5 mil lojas de pequeno porte, supermercados e atacarejos. O levantamento mostra uma estabilização nos últimos sete meses, com queda a partir de agosto, sendo o preço da cesta na capital mais caro do que na região metropolitana.

Entre os itens pesquisados, os legumes (batata, cebola e tomate) tiveram o maior aumento em outubro, uma variação de 18,3%, passando de R$ 5,78 em setembro, para R$ 6,81 em outubro. Em seguida, vêm a farinha de mandioca (+ 6%), detergente líquido (+ 5,7%), sabão para roupas (+4,9%) e ovos (+2,2%).

Já as maiores quedas foram registradas no preço do leite, que teve uma redução de 5,3%, de R$ 6,15 em setembro, para R$ 5,83 em outubro. Na sequência, aparece o queijo, 2,7% mais barato que o mês anterior, o shampoo (-2,2%), leite em pó (-2%) e o açúcar (-1,1%). No acumulado dos últimos 12 meses, as maiores quedas foram no feijão (-12,6%), açúcar (-9,1%), carne suína (-6,7%) e óleo (-5,7%).

Já em relação ao consumo, a cesta fluminense apresenta uma incidência maior de carnes e aves (24,8%) em relação à nacional (22,1%), enquanto na categoria higiene e beleza, o consumo no estado do Rio é de 17,3%, enquanto no Brasil, este item ocupa 20,5% do total de compras.