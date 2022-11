Anac reduz tarifa de embarque em 6 aeroportos; veja os novos valores - Ana Volpe/Jornal do Senado

Publicado 30/11/2022 16:29

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou nesta quarta-feira (30) a redução das tarifas de embarque em seis aeroportos brasileiros. As reduções variam de 18% a 26%, a depender do aeroporto.



As portarias que reduzem a tarifa foram publicadas em cumprimento à Lei do Voo Simples, aprovada em junho, e a redução passa a valer em 1º de janeiro de 2023.

As tarifas de embarque, pouso, permanência, armazenagem e capatazia foram reduzidas em 26,41% nos aeroportos do Galeão (RJ), Guarulhos (SP), Viracopos (SP), Confins (MG) e Brasília (DF). No aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN), a queda foi de 18,24%.



Dentre as tarifas reduzidas, a única paga pelo passageiro é a de embarque. As demais são pagas pelas companhias aéreas ou pelo operador da aeronave.

No caso das tarifas de embarque, o valor pago varia de acordo com o aeroporto. Confira as mudanças, que entram em vigor no ano que vem:



Aeroporto do Galeão

Voo doméstico: queda de R$ 39,80 para R$ 29,28

Voo internacional: queda de R$ 70,48 para R$ 51,86

Aeroporto de São Gonçalo do Amarante





Voo doméstico: queda de R$ 42,35 para R$ 34,62

Voo internacional: queda de R$ 74,97 para R$ 61,30

Aeroporto de Guarulhos





Voo doméstico: queda de R$ 40,26 para R$ 29,63

Voo internacional: queda de R$ 71,26 para R$ 52,44



Aeroporto de Viracopos





Voo doméstico: queda de R$ 38,09 para R$ 28,02

Voo internacional: queda de R$ 67,39 para R$ 49,59



Aeroporto de Confins





Voo doméstico: queda de R$ 39,43 para R$ 29,01

Voo internacional: queda de R$ 69,82 para R$ 51,38



Aeroporto de Brasília