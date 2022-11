No acumulado de 2022 até outubro, o déficit nominal somou R$ 319,241 bilhões - Internet/Reprodução

No acumulado de 2022 até outubro, o déficit nominal somou R$ 319,241 bilhõesInternet/Reprodução

Publicado 30/11/2022 13:57 | Atualizado 30/11/2022 14:00

O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 14,474 bilhões em outubro, conforme o Banco Central. Em setembro, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 60,618 bilhões e, em outubro de 2021, o saldo foi negativo em R$ 30,924 bilhões.

No décimo mês de 2022, o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registrou déficit nominal de R$ 2,680 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 12,111 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram superávit nominal de R$ 318 milhões.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública.

No acumulado de 2022 até outubro, o déficit nominal somou R$ 319,241 bilhões, o que equivale a 4,00% do PIB. Em 12 meses, há déficit nominal de R$ 400,097 bilhões, ou 4,21% do PIB.

Gasto com juros

O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 41,569 bilhões com juros em outubro, após esta rubrica ter encerrado setembro com um gasto de R$ 71,364 bilhões, informou o Banco Central.

Conforme o BC, o Governo Central teve no décimo mês de 2022 despesas na conta de juros de R$ 32,925 bilhões.

Os governos regionais registraram gastos de R$ 8,250 bilhões e as empresas estatais, despesas de R$ 394 milhões.

No ano até outubro, o gasto com juros somou US$ 477,137 bilhões, o que representa 5,98% do PIB. Em 12 meses até outubro, as despesas com juros atingiram R$ 573,151 bilhões (6,03% do PIB).